پنجمین شب شعر طنز دولخ در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سالاری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و اعضای شورای طنز اظهار داشت: از سال ۸۷ دفتر طنز با شورای هفت نفره با هدف سازماندهی برنامه های حوزه طنز استان کرمان و انتشار نشریه و هر فعالیتی که ذیل آن انجام می شود با فراز و نشیب هایی که برای هر کار فرهنگی وجود دارد در حوزه هنری کرمان شکل گرفت.

وی با بیان اینکه این شورا سعی در پیشبرد برنامه های طنز استان داشته است، گفت: این شورا در راستای طنز از همان ابتدا برنامه ریزی های خوبی انجام داد اگر چه بعضی اجرایی نشد .

سالاری افزود: از سال ۸۷ نشست هایی ماهانه در رابطه با طنز داشتیم که که در هر دو ماه یکبار پنجشنبه ها برگزار می شد و قطعا و یقینا این نشست ها باعث می شد که برنامه های طنز استان به صورت جدی تری دنبال شود.

این مسئول یکی از عوامل بهتر پیگیری شدن برنامه های طنز را نشست های بیشتر شورا عنوان کرد و گفت: نشست های ماهانه شورای طنز منظم بودن انتشار دولخ مکتوب و برنامه های شفاهی در عرصه طنز را به دنبال داشت.

وی افزود: اولین جشنواره طنز استان تحت عنوان خارستان در سال ۸۷ برگزار شد و در سال ۹۰ نیز برگزاری شب شعر دولخ را داشتیم که طی چهار سال خارستان در سال های زوج و دولخ در سال های فرد برگزار می شد و این علیرغم مشکلات مالی ای بود که در حوزه هنری وجود داشت؛ اما ما خود را مامور و علاقمند به این امر دانستیم و از تولید آثار فاخر غافل نماندیم و اعتباراتی برای این بخش قرار دادیم.

وی با عنوان این مطلب که باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت گرفته تا این مجموعه شکل منظم تری به خود بگیرد، گفت: متاسفانه دو سال فاصله ایجاد شد ضمن اینکه گاهنامه طنز دولخ هم که با یک شدت مطبوعی در سال ۸۷ کار خود را آغاز کرده بود در اولین سال شکل گیری سه شماره منتشر شد اما متاسفانه طی پنج سال اخیر تنها سه شماره را داشتیم.

سالاری تصریح کرد: باید جدی تر از قبل وارد این عرصه شویم و تمامی دستگاه ها از جمله دستگاه حوزه هنری و همه دوستان طنزپرداز در استان دست به دست هم داده و سرعت این حرکت را افزایش دهیم.

برگزاری شب شعر بم خند

وی همچنین بیان داشت: پس از برگزاری شب شعر دولخ در پنجشنبه دوم بهمن ماه یک شب شعر بم خند نیز در سالن ارشاد شهرستان بم با همکاری مس سرچشمه و فرمانداری بم برگزار خواهد شد.

سالاری دو سالانه برگزار کردن جشنواره طنز را منفی ارزیابی کرد و گفت: سیستمی که با ماهی یک نشست برنامه ریزی را در این قالب با حضور ۷۰ طنزپرداز از سراسر استان برگزار می کرد که تعداد نشست ها تقریبا ۱۷ نشست بود تعطیل شد و کم کم به ناچار جریان شب های شعر و جشنواره طنز استان را دوسالانه کردیم .

خلا وجود بانک اطلاعاتی طنزپردازان کرمانی

وی در رابطه با اینکه چرا استان بانک اطلاعاتی از طنزپردازان ندارد عنوان کرد: زمانی می تواند این اتفاق بیافتد که این شورا مرتب برنامه داشته باشد و ارتباطات به صورت مستمر باشد .

سالاری گفت: وبلاگی را در سال ۸۷ راه انداختیم اما زیاد دوام نیاورد و تبدیل به یک صفحه در سایت حوزه هنری شد که صرفا خبرهای طنز را پیگیری می کند و یکسری مقالات در آن داریم که امیدواریم بتوانیم با همکاری سایر ارگان ها و مسئولان شورای طنز استان را با توجه به تجربه چند ساله ای که دارند به یک مرجع و منبع خوبی برای طنزپردازانی که می خواهند در این زمینه فعالیت کنند؛ تبدیل کنیم.

وی افزود: طنز یک جایگاه ویژه دارد و یک کار کاملا تخصصی است و نمی شود بدون برنامه ریزی پیش رفت و حتی سالانه برگزار کردن این جشنواره یک تیم می خواهد برای یک شب برنامه ریزی کند تا یک برنامه با کیفیت و اثر بخشی خوب اجرا شود .

رئیس حوزه هنری استان کرمان ادامه داد: برای پنجمین شعر شب طنز دولخ یک بخش برنامه را به موضوعی خاص اختصاص داده ایم که این موضوع امسال با توجه به حرکت اهانت آمیز رسول اکرم (ص) توسط نشریه شارلی فرانسه است.