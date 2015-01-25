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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۵۸

سرپرست دانشگاه جهرم منصوب شد

سرپرست دانشگاه جهرم منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، طی حکمی سرپرست دانشگاه جهرم را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد فرهادي وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، طی حکمی دکتر مسعود نادريان جهرمي را به سمت سرپرست دانشگاه  جهرم منصوب کرد.

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر غلامرضا رحیمی سرپرست سابق دانشگاه جهرم در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر مسعود نادریان جهرمی دارای دکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی و دانشیار رشته تربیت بدنی دانشگاه اصفهان است و از سوابق اجرایی وی می توان به ریاست دانشگاه جهرم در سالهای 89 – 86 ، معاون آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی کشور، رئيس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، رئيس دوره شبانه دانشگاه اصفهان و مدیریت اداره تربیت بدنی این دانشگاه اشاره کرد.    

کد مطلب 2473669
زهرا سیفی

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