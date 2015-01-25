شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و تصمیمات هیات رئیسه درباره کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی اظهار کرد: قرار شد عملکرد گذشته کارلوس کی‌روش در کمیته فنی بررسی شود و ایشان برای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه برنامه بدهد تا کمیته فنی آن را ارزیابی کند.

وی افزود: در نهایت مقرر شد علی کفاشیان هم صحبتی با کی روش داشته باشد و نتیجه را به هیات رئیسه اعلام کند. فضای جلسه هیات رئیسه نسبت به کارلوس کی روش مثبت بود ولی ما نمی خواهیم تصمیم خلق‌الساعه بگیریم. تمدید قرارداد کی روش نیاز به کار کارشناسی دارد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره برکناری مهدی محمدنبی دبیر فدراسیون فوتبال هم گفت: درباره نبی تصمیم گیری خاصی نشد ولی نام یک کاندید برای جانشینی وی مطرح شد. قرار شده است تا در جلسات بعدی این موضوع پیگیری شود.

دبیری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مسائل مالی و عدم شفافیت بعضی از امور مالی فدراسیون یادآور شد: ما خیلی از این مسائل را بررسی کردیم و متوجه شدیم هیچ ایراد اساسی در آن وجود ندارد. یکی دو مورد هم ماند تا در جلسه مجمع فوق العاده فدراسیون بررسی شود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان گفت: راجع به اسپانسر هم صحبت هایی در جلسه امروز مطرح و توافق شد کار را با همان اسپانسر قبلی ادامه بدهیم.