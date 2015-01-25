به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه داوری روز 26 دی ماه با حضور استاد احمد پژمان، هوشنگ کامکار، حمیدرضا دیبازر، امیرحسین اسلامی و امین هنرمند آغاز شده است و هیات داوران اسامی سه نفر برگزیده را به شرح زیر اعلام کردند: رهام شناسا، وحید جهانداری و حسان صائمی.

با پایان یافتن مهلت ارسال آثار، در ابتدا هر یک از 42 اثر ارسالی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و نمونه‌های صوتی آنها شنیده شد. در این مرحله، هر یک از داوران نتیجه ارزیابی خود را ثبت کرده و در پایان با معدل‌گیریِ نمرات، حدود 10 اثر برای راه‌یابی به مرحله دوم در نظر گرفته شد. در مرحله دوم، آثارِ انتخابی مجدداً مورد مطالعه قرار گرفته و دو نفرِ برگزیده با اتفاق آراء مشخص شدند.

پیش از تصمیم‌گیری در مورد نفر اول و دوم از میان دو نفر برگزیده، هر یک از داوران تحلیل خود را از قطعات ارایه داده و پس از بحث و گفتگو، نفرات برگزیده با اختلاف ناچیزی انتخاب شدند.

طی ارزیابی آثار، موارد مختلفی مورد توجه داوران قرار گرفت؛ علاوه بر استفاده از عناصر موسیقی ایرانی که جزو ملزومات شرکت در مسابقه بود، جذابیت و اصالت مواد تماتیک و موتیویک، زبان هارمونیک، بسط و گسترش تماتیک و فرم، استفاده موثر و مصطلح از سازها و نحوه نگارش پارتیتور مورد بررسی قرار گرفت.

در هر یک از آثار ارسالی، برخورد متفاوتی با موارد فوق صورت گرفته و عموماً مُدها و مواد تماتیکِ مورد استفاده، تداعی‌کننده موسیقی ایرانی بودند. بدیهی است که در هر مسابقه‌ای تعداد محدودی برگزیده وجود دارد و ناگزیر تعداد بسیاری از شرکت کنندگان جزو منتخبان نیستند. عدم انتخاب این آثار هرگز به معنی کیفیت پایین آنها و یا عدم صلاحیت عرضه آنها نیست، بلکه باید توجه داشت که این آثار با توجه به نحوه داوری و نگاه خاص هیات داورانِ این مسابقه در رقابت با سایرین ناموفق بوده‌اند.

اعلام نتایج انتخاب نفر اول، دوم و سوم در روز اختتامیه دوسالانه آهنگسازی «احمد پژمان» خواهد بود. مراسم اختتامه روز پنجشنبه 16 بهمن ماه از ساعت 18 الی 22 با حضور استادان و هیات داوران در تالار وحدت برگزار خواهد شد. اختتامیه شامل اجرای قطعات برتر، اهدای جوایز و برنامه‌های تدارک دیده شده خواهد بود.