مخالفت حزب الله و حزب وليد جنبلاط با قيموميت آمريكا بر لبنان و قطعنامه 1559

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الخليج، حزب الله بار ديگر نسبت به مخاطرات قيموميت آمريكا بر حيات سياسي لبنان هشدار داد و از رويكرد دولت و ديدگاه مبهم آن درباره مقاومت انتقاد كرد.



حزب سوسياليست ترقي خواه به رهبري وليد جنبلاط نيز بار ديگر به گزارش تري رود لارسن نماينده سازمان ملل و مسئول پيگيري قطعنامه 1559 اعتراض كرد و بر حمايت خود از مقاومت تاكيد كرد.



نعيم قاسم معاون دبيركل حزب الله لبنان گفت : حزب الله راهكارهاي گفتگو كه جامعه بين المللي و شوراي امنيت بر لبناني ها تحميل مي كند را نمي پذيرد .



نعيم قاسم درباره قطعنامه 1559 اظهار داشت : هرگز نمي پذيريم كه اين قطعنامه موضوع اردوگاه هاي فلسطيني يا مقاومت در لبنان را بررسي كند.



قاسم تصريح كرد كه قطعنامه 1559 يك قطعنامه ظالمانه است و ما هرگز تدابير اجراي آن را نخواهيم پذيرفت.



وي درباره موضوع سلاح فلسطينيان در اردوگاه هاي آوارگان در لبنان گفت: هرگز با مقايسه كردن مقاومت در لبنان از بعد سلاح آن موافقت نمي كنيم و ديدگاه ها و گزارش لارسن را به مثابه گام هاي اسرائيلي مي دانيم و هرگز به آن اهميت نمي دهيم .



از سوي ديگر محمد رعد رئيس فراكسيون حزب الله در پارلمان لبنان ابراز عقيده كرد كه لبنان امروز با شرائطي روبرو است كه شاهد توطئه هاي زيادي است .



وي تصريح كرد : تحركات هدفمند براي اجراي قطعنامه 1559 نه تنها براي خلع سلاح مقاومت بلكه براي محو هويت لبنان كه در برابر طرح هاي اسرائيلي و سلطه گري آمريكا بر منطقه مقاومت مي كند، دنبال مي شود.



رعد افزود: از عملكرد دولت كه بايد به ديدگاه واضحي پايبند باشد، نه اينكه در سطح نگاه به مقاومت با ابهام عمل كند، تاسف مي خوريم.



از سوي ديگر حزب سوسياليست ترقي خواه با رد هرگونه اختلاف با حزب الله اعتراض مجدد خود را به گزارش تري رود لارسن و قطعنامه 1559 مورد تاكيد قرار داد.



وي بر قرار گرفتن حزب سوسياليست ترقي خاه در كنار مقاومت و حزب الله تاكيد كرد.

