آمار تلفات رانندگی در خراسان رضوی کاهش و مجروحیت ها افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا گرایلی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقایسه آما متوفیان ناشی از سوانح رانندگی حاکی از کاهش نزولی تلفات دارد.

وی با اشاره به آمار تلفات ناشی از سوانح رانندگی در طی ۹ ماه گذشته بیان داشت: در طی ۹ ماه گذشته تعداد ۳۴۲ نفر جان خود را از دست دادند که این آمار در سال ۸۹ معادل ۵۶۷ نفر بود.

وی افزود: آمار متوفیان در سال ۸۹ تعداد ۵۶۷ نفر، سال ۹۰ تعداد ۴۵۰ نفر، سال ۹۱ تعداد ۴۱۸ نفر، سال ۹۲ تعداد ۴۱۱ نفر و امسال به ۳۴۲ نفر رسید که حکایت از روند کاهش نزولی دارد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرستان‌های استان با کاهش تلفات راننتدگی روبرو هستیم ادامه داد: از ۲۷ شهرستان استان فقط در ۶ شهرستان در این مدت با افزایش تلفات مواجه بودیم.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: بر خلاف کاهس تعداد تلفات اما آمار مجروحیت ها افزایش یافته است به گونه ای که آمار مجروحان تصادفات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به میزان ۱۱ درصد افزایش و سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ با یک درصد افزایش روبه رو بوده است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: در ۹ ماهه سال گذشته تعداد۱۷ هزار و ۹۷۳ نفر مجروح شدند که در مدت مشابهه و امسال این تعداد با افزایش یک درصدی به ۱۸ هزار و ۳۸ نفر رسید.

وی افزایش یک درصدی آمار مجروحان را امسال قابل قبول و مطلوب دانست و گفت: اقدامات بی شماری برای دستیابی به این هدف و کاهش تصادفات با اصلاح مهندسی معابر، و فرهنگ سازی‌ها انجام پذیرفته است.

۲۵۰ دوربین نظارتی شهر مشهد را رصد می کند

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی درباره راه اندازی فاز دوم طرح زوج و فرد نیز گفت: تعداد ۹۷ هزار و ۵۲۱ خودرو به صورت میانگین در محدوده طرح زوج و فرد تردد دارند که از این تعداد ۷۹ هزار و ۷۵۹ دستگاه خودرو شخصی است و به دلیل عدم فراهم سازی زیر ساخت ها در حال حاضر فاز دوم به اجرا در نمی اید.

وی افزود: در حال حاضر در شهر مشهد ۲۵۰ دستگاه دوربین نظارتی، تعداد ۳۳ دوربین کنترل سرعت، تعداد ۱۲ دوربین کنترل ترافیک فعال و تردد خودرو ها کنترل و رصد می کند.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی همچنین در تشریح دستاورد های این فرماندهی در جمع خبرنگاران گفت: خراسان رضوی در طی ۹ ماه اخیر موفق شده است در حوزه صدور المثنی و تعویض گواهینامه رتبه اول را در کشور به خود اختصاص دهد.

رتبه نخست جریمه

وی همچنین با اشاره به تبصره ۸ قانون اخذ جرایم رانندگی خاطرنشان کرد: در این قانون آمده است که خودروهایی که جریمه‌های بالای یک میلیون تومان دارند تا زمان چرداخت جریمه حق تردد را ندارند.

وی ادامه داد: در این راستا از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار و ۲۰۵ دستگاه خودرو با جریمه بالای یک میلیون تومان در شهر مشهد توقیف و تا زمان پرداخت جرایم اجازه تردد به آنها داده نشده است.

وی گفت: در بین خوردوهای با جریمه بالای یک میلیون تومان یک خودروی زانتیا با جریمه‌ای بالغ بر ۹ میلیون تومان رکودار جریمه در خراسان رضوی است.