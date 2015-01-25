طومار 8 هزار بانوی طلبه در محکومیت اهانت به پیامبر اسلام(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه مدیریت حوزه علمیه خواهران به شرح زیر است:

«این روزها شاهد یکی از بزرگترین جنایات بشری است جنایتی که دستان شیطان را به خوبی برملا می سازد.

آری؛ اهانت به ساخت مقدس اشرف کائنات، پیامبر رحمت حضرت محمدبن عبدالله - صلی الله علیه و آله و سلم - دلهای همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان را جریحه دار کرد.

مدیران، اساتید و طلاب حوزه علمیه خواهران استان تهران با دلهای مجروح، این مصیبت جانکاه را تسلیت گفته و توهین به ساحت آن پیامبر بزرگ را به شدت محکوم می نمایند.

باغیان و طاغیان باید بدانند که خدای بزرگ انتقامی سخت از آنان می ستاند، آنانی که بی بند و باری و هرزگی را در گفتار و کردار و رفتار به غایت رسانده و اسم آن را آزادی بیان می گذارند، آنان اسیران و بردگان دست ابلیسند و ایادی ابلیس، نه از آزادی بویی بردند و نه از الفبای آزادی و حریت چیزی می دانند. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» (سوره شعراء/ آیه 227)

این طومار را بیش از 8 هزار نفر از مدیران، اساتید، کارکنان و طلاب حوزه های علمیه خواهران امضا و به این وسیله انزجار خود را نسبت به این اهانت بزرگ اعلام کردند.