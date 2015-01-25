  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۷:۵۲

در گردهمایی اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا و آمریکا؛

پيام مقام معظم رهبری به جوانان غرب، در ارمنستان تبيين شد

پيام مقام معظم رهبری به جوانان غرب، در ارمنستان تبيين شد

رايزن فرهنگی ايران در ارمنستان در گردهمایی اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا و آمریکا به صدور پیام اخیر مقام معظم رهبری اشاره كرد و از اعضای اين انجمن خواست به مطالعه و تحقيق جهت نشر اين پيام بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آيين افتتاحيه گردهمایی سراسری «اتحادیه انجمن‌های اسلامی اروپا و آمریکا»، سوم بهمن‌ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان اروپا و آمریکا؛ حسن رحیم پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مجيد مشكي رايزن فرهنگي ايران در ارمنستان؛ رئیسی سفیر ایران و همچنين دبیران انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا در محل سالن اجتماعات مسجد کبود ایروان برگزار شد.

در بخشي از اين گردهمايي، رايزن فرهنگي كشورمان با تشریح شرایط جهان و تلاش قدرت‌های سلطه‌گر در تشدید اسلام هراسی و ایران هراسی به منويات امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) خطاب به جوانان اروپا و آمریکا اشاره كرد.

وي خواستار نشر و تبيين پيام مقام معظم رهبری از سوي دانشجویان ایرانی مقیم اروپا شد و تأكيد كرد: دانشجویان ایرانی به مطالعه و تحقيق جهت نشر و تبیین پيام ايشان بپردازند.

مشكي با اشاره به تلاش‌های قدرت‌های جهانی برای خاموش کردن نور و شعله انقلاب اسلامی و ناکامی آنان در عرصه‌های مختلف به طرح توطئه‌های اخیر آنان در مورد اسلام هراسی و ایران‌ هراسی اشاره كرد.

لزوم توسعه اسلام، قرآن، اهل بیت(ع) و ایران اسلامی

رايزن فرهنگي ايران در ارمنستان افزود: با توجه به صدور پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به جوانان اروپا و آمریکا، مسئولیت‌ دانشجویان ایرانی در ترویج اسلام شیعی و اسلام عقلانیت چندین برابر گذشته شده است.

وي ادامه داد: لازم است تا دانشجويان ايراني مقيم اروپا، ضمن ترغیب جوانان غربی به مطالعه و تفکر پیرامون دعوت نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی نيز به بسط و توسعه اسلام، قرآن، اهل بیت(ع) و ایران اسلامی بپردازند.

مشكي با تأكيد بر مجهز شدن دانشجويان ايرامي مقيم اروپا به سلاح علم و ايمان، گفت: بدون شک پس از بازگشت به کشورهای محل تحصیل خود با موجی از سؤالات جوانان هم دوره‌ای خود مواجه خواهید شد و این امر می‌طلبد که خود را به سلاح علم و ایمان مجهز كنید تا بتوانید به سؤالات مربوط به اسلام‌شناسی و قرآن‌آموزی پاسخ صحيح دهید.

اخلاص و تقوا در عمل؛ دو عنصر مهم در راز و رمز بقاء و ماندگاری

رایزن فرهنگی کشورمان با دعوت از اعضاي اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان به رعایت اخلاص و تقوا در عمل، اظهار كرد: این دو عنصر مهم، راز و رمز بقاء و ماندگاری و تأثیرگذاری کارها است.

وي افزود: دانشجويان ايراني مقيم اروپا بايد به گونه‌ای در تحصيل عمل كنند تا زینت خاندان پیامبر(ص) بوده و با ایجاد پیوند و همدلی با پیروان سایر ادیان ذهن و دل آنان را به اسلام حقیقی متوجه و زمینه را برای ظهور حضرت ولی عصر(عچ) فراهم كنند.

گفتني است، این اجلاس برای نخستين‌بار در آستانه پنجاهمین سال تأسیس اتحادیه‌ انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا در شرق اروپا برپا شد كه ۴۸ نفر از دانشجویان ایرانی مقیم تحصیل در ۱۸ کشور جهان حضور يافتند.

کد مطلب 2473734

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • پورکاشی ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید لطفا متن کامل پیام رو میخواستم مطالعه کنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها