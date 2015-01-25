پيام مقام معظم رهبری به جوانان غرب، در ارمنستان تبيين شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آيين افتتاحيه گردهمایی سراسری «اتحادیه انجمنهای اسلامی اروپا و آمریکا»، سوم بهمنماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین اژهای، نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان اروپا و آمریکا؛ حسن رحیم پورازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مجيد مشكي رايزن فرهنگي ايران در ارمنستان؛ رئیسی سفیر ایران و همچنين دبیران انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا در محل سالن اجتماعات مسجد کبود ایروان برگزار شد.
در بخشي از اين گردهمايي، رايزن فرهنگي كشورمان با تشریح شرایط جهان و تلاش قدرتهای سلطهگر در تشدید اسلام هراسی و ایران هراسی به منويات امام خامنهاي(مدظلهالعالي) خطاب به جوانان اروپا و آمریکا اشاره كرد.
وي خواستار نشر و تبيين پيام مقام معظم رهبری از سوي دانشجویان ایرانی مقیم اروپا شد و تأكيد كرد: دانشجویان ایرانی به مطالعه و تحقيق جهت نشر و تبیین پيام ايشان بپردازند.
مشكي با اشاره به تلاشهای قدرتهای جهانی برای خاموش کردن نور و شعله انقلاب اسلامی و ناکامی آنان در عرصههای مختلف به طرح توطئههای اخیر آنان در مورد اسلام هراسی و ایران هراسی اشاره كرد.
لزوم توسعه اسلام، قرآن، اهل بیت(ع) و ایران اسلامی
رايزن فرهنگي ايران در ارمنستان افزود: با توجه به صدور پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به جوانان اروپا و آمریکا، مسئولیت دانشجویان ایرانی در ترویج اسلام شیعی و اسلام عقلانیت چندین برابر گذشته شده است.
وي ادامه داد: لازم است تا دانشجويان ايراني مقيم اروپا، ضمن ترغیب جوانان غربی به مطالعه و تفکر پیرامون دعوت نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی نيز به بسط و توسعه اسلام، قرآن، اهل بیت(ع) و ایران اسلامی بپردازند.
مشكي با تأكيد بر مجهز شدن دانشجويان ايرامي مقيم اروپا به سلاح علم و ايمان، گفت: بدون شک پس از بازگشت به کشورهای محل تحصیل خود با موجی از سؤالات جوانان هم دورهای خود مواجه خواهید شد و این امر میطلبد که خود را به سلاح علم و ایمان مجهز كنید تا بتوانید به سؤالات مربوط به اسلامشناسی و قرآنآموزی پاسخ صحيح دهید.
اخلاص و تقوا در عمل؛ دو عنصر مهم در راز و رمز بقاء و ماندگاری
رایزن فرهنگی کشورمان با دعوت از اعضاي اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان به رعایت اخلاص و تقوا در عمل، اظهار كرد: این دو عنصر مهم، راز و رمز بقاء و ماندگاری و تأثیرگذاری کارها است.
وي افزود: دانشجويان ايراني مقيم اروپا بايد به گونهای در تحصيل عمل كنند تا زینت خاندان پیامبر(ص) بوده و با ایجاد پیوند و همدلی با پیروان سایر ادیان ذهن و دل آنان را به اسلام حقیقی متوجه و زمینه را برای ظهور حضرت ولی عصر(عچ) فراهم كنند.
گفتني است، این اجلاس برای نخستينبار در آستانه پنجاهمین سال تأسیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا در شرق اروپا برپا شد كه ۴۸ نفر از دانشجویان ایرانی مقیم تحصیل در ۱۸ کشور جهان حضور يافتند.
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