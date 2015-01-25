به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس که خود را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کند، عصر امروز یکشنبه تمریناتش را در مجموعه ورزشی شهید درفشی فر زیر نظر حمید درخشان پیگیری کرد.

* پرسپولیسی ها با دویدن زیر نظر مسعود مومنی بدنهایشان را گرم کردند و پس از حدود ۲۰ دقیقه گرم کردن به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی مشغول شدند.

* ۵۰ هوادار از نزدیک این جلسه تمرینی را در مجموعه درفشی فر تماشا کردند.

* محمود خوردبین که روز گذشته غایب بود امروز در مجموعه درفشی فر حضور پیدا کرد.

* دویدن های سرعتی و استقامتی برنامه دیگر پرسپولیسی ها در این تمرین بود.

* دو بازیکن تستی و خارجی پرسپولیس که در روزهای اخیر در تمرینات حضور پیدا می کردند در این جلسه تمرینی غایب بودند.

* رضا نورمحمدی مدافع مصدوم پرسپولیس که از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شده امروز هم در کلینیک ورزشگاه به درمان پای خود پرداخت.

* مهدی جعفرپور هم امروز کارهای مربوط به درمانش را انجام داد و در تمرینات گروهی شرکت نکرد.

* پرسپولیسی ها در دقایقی از تمرین به پنالتی زدن مشغول شدند.

* فوتبال درون تیمی در دو گروه برنامه دیگر درخشان برای این تمرین بود که او در طول فوتبال بارها با صدای بلند تذکرات فنی را به بازیکنان ارائه داد.

* درخشان که قضاوت برنامه را بر عهده داشت در طول بازی چندین ضربه پنالتی را اعلام کرد که این مسئله باعث اعتراض پرسپولیسی ها شد.

* احمد نوراللهی و میلاد چمن زنی به علت همراهی تیم امید با محمدرضا خانزاده به علت همراهی تیم ملی بزرگسالان در این تمرین غایب بودند و پرسپولیس به غیر از این بازیکنان با تمام نفرات خود این جلسه تمرینی را انجام داد.