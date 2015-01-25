به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه تمرین عصر امروز پرسپولیس و در جمع خبرنگاران با اظهار ناراحتی از تغییر زمان بازی‌های هفته هجدهم لیگ برتر خاطر نشان کرد: متاسفانه سازمان لیگ با تغییری که در شروع مجدد بازی‌های لیگ برتر انجام داد، باعث شد تا ما از لحاظ مالی ضرر کرده و تاوان اشتباه آنان را باید پس دهیم.

وی تاکید کرد: ما تمام کارهای خود را برای تاریخ قبلی انجام داده بودیم اما به یکباره مسئولین سازمان لیگ به این نتیجه رسیدند که بازی‌ها را از پایان این هفته آغاز کنند و ما مجبور شدیم که یک ضرر مالی سنگین را متحمل شویم.

سرپرست پرسپولیس خاطرنشان کرد: مطمئنا سایر تیم های لیگ برتری نیز باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنند و من نمی دانم چرا مسئولین سازمان لیگ اینقدر در خصوص شروع مسابقات عجله به خرج دادند.

خوردبین در خصوص گفته های مسئولین ذوب آهن در خصوص پرداخت حق رشد پیام صادقیان به ذوب آهن نیز گفت: او بازیکن تیم ماست و باید طبق قراردادش برای پرسپولیس بازی کند و هیچ کس نمی تواند برای او تصمیم گیری کند.

وی در خصوص حذف تیم ملی و دوپینگ بازیکن عراقی نیز اضافه کرد: ما باید بازی را می بردیم و اجازه نمی دادیم که کار به اینجا کشیده شود که بخواهیم از بازیکن عراقی بخاطر دوپینگ شکایت کنیم. ما بازی خوبی از خود ارائه دادیم، اما متاسفانه سرمربی تیم ملی برای زدن ضربات پنالتی اشتباهاتی داشت که باعث شد تیم ملی از گردونه رقابت ها حذف شود.

سرپرست پرسپولیس در پایان خاطر نشان کرد: کی روش باید پنالتی اول را به جواد نکونام می داد و پنالتی آخر را نباید به بازیکن بی تجربه ای مثل وحید امیری می داد تا او با استرس فراوان پشت توپ قرار گرفته و نتواند ضربه اش را به گل تبدیل کند.