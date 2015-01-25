زندان فرصت و مكان مناسبی برای بازنگری در رفتار گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسيني مراد آبادي عصر یکشنبه در جمع مددجويان بوئین زهرا اظهارداشت:زندان عليرغم همه فشارهاي روحي و رواني ناشی از سلب آزادي، مكان مناسبي براي اصلاح رفتارهاي ناهنجار و خطاهاي گذشته افراد زندانی است.

وی افزود: برنامه هاي فرهنگي و تربيتي زندان فضاي لازم را براي اصلاح و تربيت خاطيان فراهم مي کند لذا می توان از این فرصت استفاده بهینه کرد و خود را تغییر داد.

رئيس زندان شهرستان بوئين زهرا تصریح کرد: زندان یکی از روش هاي اصلاح بزهکاران است و زندانی به دلیل سلب آزادی‌ و فشارهاي روحي و رواني دوران تحمل حبس به تفکر کردن بیشتری وادار می شود و در فرصتی که دارد قادر است رفتار و گذشته خود را مورد بازنگری و اصلاح قرار ‌دهد.

حسيني مرادآبادي به جامعه پذير بودن مددجويان اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل تکرار جرم و بازگشت زندانی به زندان عدم پذیرش توسط خانواده و جامعه است که این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.



وي بيان کرد: شخصی که از زندان آزاد شده بايد بتواند شغلی داشته باشد و از حقوق اجتماعی بهره مند شود در حالی که بسیاری از زندانیان پس از آزادي حتي جایگاه اولیه خود را در میان خانواده هاي خود ندارند لذا بستر مناسبی برای تکرار جرم آنها فراهم می‌شود.

رئيس زندان شهرستان بوئين زهرا با اشاره به ارائه خدمات تخصصي تربيتي در زندانها اظهارداشت: وظيفه اين نهاد امور تاميني و تربيتي است كه بيش از هر چيز به دنبال طراحي و اجراي برنامه هاي اثرگذار فرهنگي و تربيتي می رود و تمام تلاش ها در جهت پيشبرد اهداف اصلاح پذيري و جامعه پذيري مددجويان معطوف شده است.

وي یادآورشد: در حال حاضر اقدامات فرهنگي بر اساس برنامه مدون برای همه مددجويان برگزار مي شود و نتیجه آن ایجاد فضايی آرام، خوب و اثرگذار در زندان است.

مرادآبادي از مددجويان خواست با حضور در دوره هاي آموزشي و فرهنگي تلاش کنند ضمن عبرت گرفتن از گذشته و تمرين زندگی جدید آينده خود را بازسازي کنند.