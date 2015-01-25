توافق هسته ای برای تل آویو خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی اسرائیل نشنال نیوز به نقل از منابع نزدیک به نخست وزیر رژیم صهیونیستی، توافق هسته ای ایران و گروه1+5 را برای این رژیم خطرناک دانست.

بنا بر این گزارش، منابع نزدیک به دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل انتقادها درباره سخنرانی آتی وی در کنگره آمریکا را رد و اعلام کردند این سخنرانی ضروری است.

این منابع در توجیه سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا انگیزه وی از این سخنرانی را صرفا نگرانی های دیپلماتیک و امنیتی دانسته و گفتند: تخمین زده می شود توافقنامه بین آمریکا و ایران در خصوص سلاحهای

هسته ای ایران در ماه مارس نهایی و در ماه ژوئن امضا شود بنابر این سخنرانی نخست وزیر در کنگره آمریکا ضروری است زیرا درباره این توافق که برای اسرائیل خطرناک است کنگره تا حدودی تصمیم گیر است.