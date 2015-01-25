نگرانی غرب از تحرکات داعش باعث تغییر رویکرد آنها شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین نقوی حسینی در تشریح نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان دنیای غرب حرکتی پیامبرگونه بود، گفت: در این جلسه علاء الدین بروجردی رئیس این کمیسیون اعلام کرد که کمیسیون امنیت پیام معظم له را مورد مطالعه و تحقیق عمیق قرار داده و راهکارهای اثرگذاری و پیگیری آن را تدوین خواهد کرد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تشنگی غرب به پیامها و آموزشهای فرهنگ ناب اسلام و قرآن کریم، گفت: باید مسیرهای روشن و شفاف پیام اسلام ناب در غرب باز شود و راه بر هر نوع تفکر انحرافی و تکفیری بسته شود. این کمیسیون همچنین مجدداً اقدام توهینآمیز نشریه فرانسوی مورد حمایت مالی دولت فرانسه را علیه مقدسات اسلامی را به شدت محکوم کرد.
نقوی حسینی با اشاره به حضور امیر عبدالهیان در نشست امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: وی در این نشست گزارشی درباره شرایط منطقه ارائه کرد.
وی گفت: معاون وزیر خارجه در نشست امروز اعلام کرد که روند تحرکات داعش و نگرانی شدید غرب نسبت به انتشار اعضای داعش در کشورهای غربی، موجب تغییر رویکرد آنها نسبت به داعش شده و درباره سرکوب داعش سخن سر میدهند، همچنین آنها متوجه شدند که در نحوه برخورد با داعش اشتباه کردهاند و اگر هر چه زودتر تکلیف آنها روشن نشود، غربیها بیشترین خسارت را از این ناحیه خواهند دید.
نقوی حسینی ادامه داد: امیر عبدالهیان در ادامه گفت که در یمن اتفاقات و تحولات در جهت تقویت و استحکام انصارالله پیش میرود و با تعامل با گروهها، عشایر و قومیتها و ایجاد وفاق و اتحاد، تحولات را به سوی نقشآفرینی مردم یمن سوق میدهد.
وی افزود: امیرعبدالهیان تأکید کرد که وزارت خارجه برای آزادی آقای نیکبخت تلاشهای گسترده را انجام داده، البته آخرین خبر ما در هفته اخیر این است که آقای نیکبخت در سلامت کامل به سر میبرد و در جهت آزادی وی از همه توان خود استفاده میکنیم، از طرف دیگر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اعتقادی بین ایران و یمن، زمینههای مشترک زیادی را بین ایران و یمن ایجاد کرده است و به همین جهت ایران خواهان استقلال و تمامیت ارضی یمن است.
نقوی حسینی تصریح کرد: در نشست امروز همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در زمینه تحولات بحرین از وزارت امور خارجه خواست که از همه ظرفیت خویش برای آزادی شیخ علی سلمان بهره گیرد و آزادی وی را دنبال کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: لازم به توضیح است که قشقاوی معاون پارلمانی و حقوقی وزارت خارجه و رسولی مدیرکل مجلس وزارت خارجه در این جلسه پیرامون تحولات منطقه به ویژه تحولات عرشیان سعودی و سفر اخیر ظریف به ریاض توضیحات جامعی ارائه کردند.
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