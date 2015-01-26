به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه با کمک اینترنت می توان از خبرهایی که در گوشه و کنار دنیا رخ می دهند، اطلاع پیدا کرد. خبرهای دورترین کشور و قاره دنیا در کسری از ثانیه در اینترنت منتشر می شود. اما این موضوعات تنها برای کسانی جذاب و قابل توجه است که علاقه مند به خواندن خبر باشند.

فیدلی Feedly نام اپلیکیشنی است که همانند Google Reader عمل می کند اما قابلیت های متفاوت دیگری را نیز به خود اختصاص داده است. این اپلیکیشن بر روی سیستم عامل هایی مانند iOS و اندروید نصب می شود.

خوانندگان خبرها شاید یک روزنامه یا پایگاه خبری را تنها برای بخش سیاسی آن مطالعه کنند و بخش اقتصادی را از روزنامه ای دیگر و ... . در نتیجه در طول روز بایستی به حجم عظیمی از سایت ها و روزنامه ها برای مطالعه اخبار مورد علاقه خود مراجعه کنند اما فیدلی این امکان را به خوانندگان می دهد تا تمامی اخبار مورد علاقه شان را در یک پکیج مشاهده کنند.



از قابلیت های فیدلی می توان به مواردی مانند بوک مارک کردن یک خبر برای مطالعه در زمانی دیگر یا به اشتراک گذاشتن خبرهای مورد علاقه تان با دوستانتان در صفحات اجتماعی مانند توئیتر یا فیس بوک اشاره کرد.