به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام اسماعیل سعادت ‌فر بعدازظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت شهید سردار الله دادی گفت: جنایات رژیم صهیونیستی تنها دلیل بر ضعف و ناتوانی آنها بوده و اسرائیل نمی تواند با به شهادت رساندن سرداران غیور ایران اسلامی انقلاب را تضعیف کنند.

وی ادامه داد: مالک ها و عمارهای زیادی در بین فرزندان ایران اسلامی وجود داشته و ما به وجود سرداران شهید دلاوری چون سردار الله دادی در کنار مقام معظم رهبری مفتخر هستیم.

مسئول سابق نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس سردار حاج قاسم سلیمانی را چهره ای فراملی دانست و تصریح کرد: امروز شیعیان مظلوم عراق، سوریه و لبنان به این سردار غیور کرمانی افتخار می کنند.

حجت الاسلام سعادت فر از هراس دشمنان از توان نظامی ایران خبر داد و افزود: امروز اسرائیل غاصب در سرزمین های اشغالی آرامش و امنیت ندارد.

مسئول سابق نهاد نمایندگی‌ ولی‌فقیه در سپاه قدس ادامه داد: رژیم صهیونستی سعی دارد از طریق جنایاتی که مرتکب می شود چند متر اراضی تحت تصرف خود را حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه نتانیاهو گفته است ایران، غزه و لبنان را گرفته و هدف بعدی آنها تپه های تل آویو است، ادامه داد: ما هرگز چنین اجازه به انها نخواهیم داد.

مسئول سابق نهاد نمایندگی‌ ولی‌فقیه در سپاه قدس با اشاره فرمایش رهبر کبیر انقلاب مبنی بر اینکه «اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود» افزود: با گذشته زمان اهمیت و عمق این فرمایش امام راحل (ره) بیشتر نمایان می شود.

وی ادامه داد: با تلاش و ایثار و مجاهدت های سردارانی چون الله دادی این غده سرطانی از روی زمین محو خواهد شد.

حجت الاسلام سعادت فر با اشاره به رشادت های سردار الله دادی در دفاع مقدس ابراز داشت: این سردار غیور هیچ گاه در دفاع از آرمان های مقدس خود از پای ننشست و در لبنان و سوریه حضوری جانانه و ایثارگرانه داشت.