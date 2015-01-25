فعالیت یک هزار و ۷۷۰ مبلغ و مبلغه در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مراد کیانی عصر یکشنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی استان همدان با اشاره به اینکه برنامه های هیئت های مذهبی در محرم و صفر امسال نسبت به سال های گذشته با رویکرد های جدید و نوآوری هایی همراه بوده است، افزود: ارزیابی از هیئت های مذهبی که همه ساله بصورت رندمی و غیر محسوس انجام می گرفت، امسال با نگاهی متفاوت تر و با طرح ۲۵ سئوال بصورت پرسشنامه از حدود ۱۰۳ هیئت در شهرستان همدان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه نتایج این ارزیابی که در مورد نحوه برگزاری مراسم، سخنرانی، فضای مراسم و غیره بوده جمع بندی شده است، افزود: این نتایج با مشخص شدن بهترین هیئت ها در برگزاری مراسم بصورت آماری تحلیلی در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت و اساس کار برای برنامه ریزی ها و مشخص شدن کاستی ها خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان همچنین به برگزاری نمایشگاه عاشوراییان با برپایی۵۰ غرفه در اوایل ماه محرم اشاره داشت و گفت: این نمایشگاه برای نخستین بار به شکل گسترده برگزار شد که در کنار آن نمایش عاشورایی زنده نگاهی هنری به آموزه های دینی داشت.

حجت الاسلام کیانی با تاکید بر تجمعات هیئت های مذهبی در شهرستان ها در روزهای عاشورا، تاسوعا و برخی از شهرها در روز اربعین، ادامه داد: همچنین امسال محتوای مداحی ها بصورت کتابچه ای از روضه های مستند، اشعار مناسب و با زبان های متفاوت در اختیار مداحان هیئت ها در همه شهرستان ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۷۷۰ نفر مبلغ و مبلغه در استان مشغول به فعالیت های دینی، فرهنگی و مذهبی هستند، عنوان کرد: رکن اساسی کارهای سازمان، ترویج فرهنگ دینی و اسلامی است و با وجود چنین ظرفیتی از مبلغین، باید آموزش های قرآنی و ترویج های دینی را در استان افزایش داد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان به رویکردها و برنامه ها در دهه فجر اشاره کرد و گفت: علاوه بر تقویت ستادهای فرمانداری ها و بخشداری ها، ۶۳ ستاد استانی که بصورت مردمی با محوریت روحانیون در بخش ها و روستا ها شکل گرفته، گسترش داده خواهد شد.

حجت الاسلام کیانی هم افزایی با بسیج و کانون مداحان را ضروری دانست و ادامه داد: مردم امسال حضوری پررنگ تر از گذشته در راهپیمایی دهه فجر خواهند داشت.

وی همچنین با تاکید بر نظارت و سیاست گذاری در برنامه های ملی و مذهبی افزود: هیئت های دانش آموزی و دانشجویی از ظرفیت بسیار مناسبی برای برپایی مراسم مذهبی برخوردار است.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان همدان نیز با بیان گزارشی از فعالیت های مذهبی هیئت های استان در محرم و صفر امسال گفت: حضور ۲۰۱ مبلغ در هیئت های شهرستان همدان، برگزاری مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) در همه شهرستان ها، برپایی ستاد شئونات اسلامی در ماه صفر، برگزاری مراسم زیارت عاشورا بطور مرتب در هیئت ها، سرکشی از هیئت های مذهبی، برگزاری جلسات آسیب شناسی هیئات، تجمع هیئت های مذهبی و عزاداری به شکل یکپارچه در سایر شهرستان ها، تجلیل از پیر غلامان، تشکیل هیئت های دانش آموزی، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری نماز ظهر عاشورا در هیئت های سراسر استان از جمله اقدامات صورت گرفته است.

محمد کریم بحیرایی همچنین به پیش بینی ۲۰۴ برنامه فرهنگی در هیئت های مذهبی به مناسبت دهه فجر اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری بیش از ۱۵ جلسه به همین مناسبت، ایجاد محافل انس با قرآن، سرکشی به خانواده های معظم شهدا، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با امام جمعه، برگزاری جشن انقلاب با حضور مردم و مسئولین و غیره از برنامه های دهه فجر هیئت های مذهبی در سراسر استان است.

کارشناس شورای هیئات مذهبی استان همدان نیز با اشاره به تشکیل هیئت های دانش آموزی در استان گفت: ۲۹۴ هیئت دانش آموزی در استان همدان تشکیل پرونده داده اند.

مجتبی بادامی با بیان اینکه هدف از تشکیل هیئت های دانش آموزی یکپارچگی بیشتر در بین نوجوانان در برگزاری مراسم هیئت هاست، افزود: هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش در این زمینه صورت گرفته است.