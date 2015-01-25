لزوم پرهیز ازطنز مبتذل گویش کرمانی/خرده فرهنگهای کرمانی مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محبی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ظرفیت طنز در استان کرمان بسیار غنی و توانمند است که این ظرفیت تنها منحصر به شخصیت های طنزپرداز معروف حاضر نیست و ظرفیت عظیم ناشناخته نسل جوان را داریم و تکیه ما نیز عمدتا بر این ظرفیت است که باید این شناسایی و توانمند شوند و برای آن مخاطب سازی شده تا بتواند رشد کند.

وی افزود: در استانی قرار داریم که تاریخش طنز است و برگزاری جشنواره خارستان نشان داد پتانسیل طنز در این استان چقدر بالاست و گاها در جشنواره ها آثاری از جوانان می بینیم که نوید آینده طنز ما را می دهند اما متاسفانه نتوانستیم برای رشد این پتانسیل زمینه و بسترهای لازم را فراهم کنیم.

محبی تامین مالی را یکی از مبناهای مهم به وجود آمدن این جشنواره ها اعلام کرد و گفت: حمایت شرکتی چون مس سرچشمه موجب اجرا شدن این برنامه ها بوده است و صرف نظر از حضور این شرکت در توسعه پایدار و صنایع استان گوشه ای از بحث فرهنگی را هم عهده دار شده است.

وی همچنین افزود: مخاطب سازی و کشف استعدادها در زمینه طنز مستلزم برگزاری برنامه هایی است که به اندازه کافی قدرت اجرای آن را نداریم و متاسفانه برنامه ها با تاخیر دوساله انجام می شوند و برنامه های ماهیانه را از دست داده ایم.

کم کاری رسانه ها در زمینه طنز

این عضو شورای طنز استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان حدود 200 نشریه را در بر دارد، گفت: با این میزان تعداد نشریه به این موضوع بسیار کم و یا اصلا پرداخته نمی شود و این در حالی است که اصلاح بسیاری از امور جز از طریق طنز شدنی نیست.

وی افزود: جای گرفتن طنز در مطبوعات مستلزم این است که مدیران مسئول ما شجاعت بیشتری به خرج دهند و مدیران ما که عمدتا مخاطب و هدف در طنز می باشند حوصله بیشتری نشان دهند و اگر مطلبی را به مسئولی در قالب طنز اشاره و یادآوری می شود به ایشان برنخورد چرا که جامعه دچار آسیب هایی است که بعضا جز از طریق طنز قابل شناسایی و بیان نیست و هدف طنز اصلاح امور می باشد.

وی همچنین در ادامه گفت: شعر به ویترین طنز تبدیل شده است و متاسفانه به دلایل فنی و حوصله مردم و ... قادر نیستیم یک داستان طنز را در این جشنواره قرار داده و بخوانیم و این نکته ای است که صنایع بزرگ استان چون گل گهر و میدکو بیایند و وارد حمایت از این حوزه شوند تا این امکان و زمینه فراهم شود که داستان نویسان طنز و ... نیز دور هم جمع شوند .

ادبیات غنی طنز عشایری و خرده فرهنگ های کرمان و روستایی در معرض خطر نابودی

محبی با اشاره به اینکه متاسفانه ادبیات ما، ادبیات شفاهی است؛ گفت: عشایر و روستاها و خرده فرهنگ های کرمان ظرفیت های بسیار غنی در رابطه با ادبیات طنز هستند که مستندسازی نشده و همه کسانی که راوی این ادبیات هستند در بالای 70 یا 80 سال قرار دارند و ما فرصت زیادی برای ادبیات غنی طنز عشایری و خرده فرهنگ های کرمان و روستایی نداریم.

وی همچنین افزود: وی از رسانه ها خواست بحث ادبیات شفاهی در رابطه با طنز را به دانشگاه ها بکشانند و گفت: پروژه های دانشگاهی در رشته های تاریخ و جامعه شناسی و ادبیات را باید معطوف به مطالعه راجع به این حوزه کنیم چرا که این ادبیات تنها در حافظه یک عده آدم هستند که سنشان بالاست و اگر این ها بمیرند ما این اطلاعات را از دست خواهیم داد.

وی مستندسازی ادبیات شفاهی در شهر و عشایر و روستاها و خرده فرهنگ ها یک ضرورت دانست و گفت: تنها مرجعی که در این قصه کمک می کند دانشگاه است و امیداوریم دانشگاه 50 و 60 هزار نفری ادبیات و تاریخ و جامعه می توانند وارد مستندسازی ادبیات شفاهی شوند.

محبی برنامه هایی چون مفشو را در رادیوی کرمان نشان دهنده ی وجود یک پتانسیل خوب در استفاده ی صحیح گویش کرمانی دانست و گفت: رسانه های گویشی شفاهی و صدایی و سیمایی خیلی راحت تر نسبت به رسانه های مکتوب می توانند به زنده کردن گویش کرمانی کمک کنند چرا که آوانگاری در رسانه های مکتوب برای گویش ها بسیار سخت و سنگین است و فضا می گیرد و شاید بزرگترین رسالت در اینجا به عهده و متوجه صدا و سیماست و من متعجبم چرا مفشو را گسترش نمی دهند.

وی در ادامه با توجه به اینکه بسیاری از کلمات زیبایی که درگویش کرمانی بوده است را از دست داده ایم و این از دست دادن باعث این می شود که ارتباطمان را با گذشته قطع کنیم و اگر واقعا رسالتی در رابطه با طنز وجود دارد باید این کلمات ابا قدرت و اقتدار بیشتری احیا شوند.

استفاده از گویش کرمانی به بیراهه رفته است

وی افزود: متاسفانه در یک دوره ای استفاده از گویش کرمانی به سمت بدی رفته است که منجر به تحقیر این گویش شده و این یک آسیب است و این در حالی است که باستانی پاریزی می گفت که من با همین گویش جبر و تاریخ خواندم و چرا باید گویش را عوض کنم و عوض کردن گویش به معنای این است که شناسنامه ام را پاره کنم .

وی تصریح کرد: باید جلوی طنز مبتذل گویش کرمانی را گرفت چرا که با تحقیر کلام همراه است و این را باید از بین برد و از یک فرهنگ غنی استفاده کنیم .

محبی در بیان داشت: جلسات یک یا دو ساعته طنز که برگزار می شود و لبخند را بر لبانمان می نشاند حاصل انرژی و تلاش زیادی می باشد که تنها می خواهیم قدر این کوشش ها دانسته شود.