تیم امید صبای قم برابر گهر لرستان جشنواره گل به راه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال امید صبای قم و گهر دورود عصر یکشنبه در دور رفت از مرحله پلی آف لیگ دسته اول امیدهای کشور در قم به مصاف هم رفتند که در این بازی پیروزی یک طرفه‌ای را به دست آورد.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تیم صبای قم موفق شد با نتیجه شگفت انگیز ۷ بر صفر نماینده لرستان را مغلوب کرده و از حالا خود را در جمع ۴ تیم پایانی این مسابقات ببیند.

در این بازی صبا در نیمه نخست با گل محسن کرمی از حریف خود پیش افتاد و نیمه نخست را با همین نتیجه به سود خود پایان داد اما جشنواره گل صبا در نیمه مربیان در راه بود.

صبا در نیمه دوم هر‌گاه که اراده کرد دروازه تیم نگ. ون بخت گهر لرستان را تهدید کرد و ستاره بازی سجاد کرمان بود که به تنهایی در نیمه دوم ۶ گل به ثمر رساند تا صبا این مسابقه را با بردی خیره کننده و عجیب به پایان ببرد.

صبا علاوه بر این ۷ گل می‌توانست گل‌های بیشتری به ثمر برساند اما بی‌دقتی بازیکنان صبا در چند صحنه مانع از افزایش گل‌های صبا شد در مقابل تیم زردپوش گهر لرستان در این مسابقه سردرگم بود و در کار دفاعی مشکلات فراوانی داشت.

صبا و گهر روز یکشنبه هفته آینده در دورود بازی برگشت را برگزار می‌کنند تا تیم پیروز به جمع ۴ تیم پایانی لیگ دسته اول راه یابد اما صبا با این پیروزی ۷ گله خود را از حالا در مرحله بعد می‌بیند.

۴ تیم پایانی لیگ دسته اول امید به صورت دوره‌ای با هم مسابقه می‌دهند و ۲ تیمی که امتیاز بیشتری کسب کنند راهی لیگ بر‌تر فوتبال امیدهای کشور در سال ۹۴ می‌شوند.