به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح در خصوص بازی روز يكشنبه مقابل حریف قزاقستانی گفت: بدون شک هدف اصلی برگزاری بازی های تدارکاتی شناخت بیشتر و البته اجرای تاکتیک هایی است که در طول تمرینات روی آنها کار می کنیم و خوشبختانه گل هایی که مقابل حریف قزاقستانی به ثمر رساندیم دقیقا بر پایه تاکتیک های تمرینی شکل گرفت که امیدوار کننده بود.

صالح افزود: خوشبختانه تیم امید بازی به بازی شرایط بهتری پیدا می کند و نفرات و مجموعه تیم به هماهنگی بیشتری دست پیدا می کنند. هرچند که تیم امید هنوز با شرایط فنی ایده آل کادر فنی فاصله دارد و باید در زمان باقیمانده مجدانه برای دسترسی به اهدافی که داریم تلاش کنیم.

مربی تیم امید در خصوص شرایط اردوی ترکیه و تمرینات تیم گفت: طبق برنامه ریزی که کادرفنی انجام داده بود، هفته ابتدایی اردو به تمرینات تاکتیکی و کارهای گروهی اختصاص داده شده بود و در هفته دوم به دنبال شبیه سازی بازی های فشرده بودیم که البته با تغییرات اندکی مواجه شد اما در مجموع راضی کننده بود و طبق برنامه پیش رفتیم.

صالح ادامه داد:یکی از نکات مثبت این اردو حضور اکثریتی بازیکنان تیم امید است و خوشبختانه 90 درصد نفرات را در اختیار داریم. ضمن اینکه امکانات خوبی هم در اختیار تیم قرار داده شده که به جرات می توان گفت در گذشته بی سابقه بوده و بابت آن باید از مدیریت تیم آقای کاشانی تشکر کنم.

صالح در خصوص شرایط فردی بازیکنان حاضر در اردو گفت: با توجه به تعطیلی مسابقات لیگ و برگزاری اردوهای تدارکاتی تیم های تیم های مختلف لیگ برتری، بازیکنان را در شرایط یکسانی تحویل نگرفتیم و تمام تلاش کادرفنی این بود که بازیکنان را در هر شرایطی که قرار دارند در مسیر پیشرفت قرار بدهد.

وی افزود: در پایان این مرحله از اردو قطعا نکته مهم برای کادرفنی این است که بازیکنان نسبت به روز نخست چه شرایطی دارند و چقدر به ایده آل های ما نزدیک شده اند.

صالح در خصوص زمان تشکیل اردوی بعدی تیم امید و زمانی کمی که در اختیار کادرفنی است، گفت:بلافاصله بعد از پایان اردو بازیکنان ما در اختیار باشگاه های خودشان قرار می گیرند و اگر قرار باشد طبق برنامه اعلام شده از 23 اسفند مجددا به تیم امید ملحق شوند، فقط ده روز برای آماده سازی تیم فرصت داریم که واقعا زمان کمی است.

مربی تیم امید ادامه داد: امیدواریم که باشگاه ها و مسئولان سازمان لیگ به مانند تیم ملی بزرگسالان به تیم امید نگاه کنند و زمان بیشتری را در اختیار ما قرار دهند تا بازیکنان زودتر از زمان اعلام شده به اردوی تیم امید اضافه شوند و زمان مناسب برای آماده سازی را داشته باشیم. ضمن اینکه بازی با کویت آخرین فرصت تدارکاتی تیم امید خواهد بود و قطعا حضور تمامی نفرات به هماهنگی تیم کمک خواهد کرد.

صالح در خصوص زمان اعلام لیست نهایی تیم امید گفت: تقریبا 80 درصد نفرات نهایی تیم انتخاب شده اند که کادر فنی بعد از پایان اردو در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

مربی تیم امید در خصوص شرایط همگروهان ایران در مرحله مقدماتی المپیک گفت: در قاره آسیا دیگر تیم راحت و آسانی وجود ندارد. بخصوص اینکه در رده فوتبال پایه شاهد رشد و پیشرفت چشمگیر قاره بوده ایم. ضمن اینکه بدون شک برخی از تیم های گروه با صغر سن به مسابقات می آیند و این مسئله قطعا کار ما را سخت تر می کند. با توجه به اینکه از هرگروه یک تیم به مرحله بعد مسابقات صعود می کند، قطعا بحث گل شماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یک گل زده بیشتر و یا یک گل خورده کمتر در سرنوشت تیم ها اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: به هیچ وجه نباید تصور کنیم که عربستان حریف اصلی ماست و باید به همه تیم ها نگاه یکسانی داشته باشیم. برای موفقیت و صعود به مرحله بعدی مسابقات و اینکه سرنوشت را در دست خودمان بگیریم، هیچ تیمی را نباید دست کم بگیریم و با اتکا به نتایج خوب خودمان امتیازات لازم را کسب کنیم.

مربی تیم امید در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه آقای خاکپور به تمامی اعضای کادر فنی به دید همکار نگاه می کنند و بصورت گروهی و با مشورت کار پیش می رود و احساس مسئولیت دو طرفه ای وجود دارد که مسئله بسیار مهمی است. ضمن اینکه حضور مایلی کهن به عنوان پیشکسوت فوتبال و عرصه مربیگری، مایه دلگرمی اعضای کادرفنی است.