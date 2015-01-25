اجرای ۴۰ برنامه دهه فجر در بهشهر/زمین خواری در میانکاله نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد عصر يكشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: خوشبختانه امسال در تعداد و اعتبارات پروژه هاي افتتاحي در ايام الله دهه فجر در بهشهر با پيشرفت مناسبي برخورداريم كه علاوه بر طرح هاي قابل افتتاح كه با اعتبار بالغ بر ۷۰ ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد با احتساب طرح هاي كلنگ زني بيش از يكصد ميليارد تومان پروژه در دهه فجر امسال كلنگ زني و بهره برداري مي شود.

وي با بيان اينكه از نظر تعداد پروژه ها رشد دو برابري و از نظر اعتبارات هزينه شده در اين پروژه ها رشد ۷ درصدي نسبت به سال گذشته داريم خاطر نشان كرد: سال گذشته بيش از ۲۰ پروژه با اعتباري بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان در دهه فجر به بهره برداري رسيد كه اين رقم در دهه فجر امسال، به ۴۰ پروژه با ۷۰ ميليارد تومان اعتبار افزايش يافت.

نورزاد با بيان اينكه كل برنامه ها و طرح هاي تعيين شده كه از سوي ستاد دهه فجر مشخص شده در شهرهاي بهشهر، خليل شهر و رستمكلا و بخش يانه سر و مركزي برگزار خواهد شد افزود: اميدواريم بتوانيم با ايجاد اين طرح ها، پروژه ها و برنامه ها در جهت تبيين دستاوردهاي نظام تلاش همه جانبه انجام دهيم.

وي گفت: ايجاد اشتغال پايدار و فراهم كردن زمينه هاي اشتغال پايدار در شهرستان از جمله مسائل مهمي است كه دنبال مي شود و خوشبختانه در دهه فجر امسال با بهره برداري از طرح هاي عمراني اشتغال زايي مناسبي در شهرستان ايجاد مي شود.

فرماندار بهشهر با تشريح برنامه هاي مختلف دهه فجر در اين شهرستان اظهار داشت: از روز ۱۲ بهمن ماه همزمان با سالروز ورود با شكوه حضرت امام خميني (ره) با گلباران تمثال مبارك ايشان در ساعت ۹:۳۳ زنگ انقلاب همزمان با سراسر كشور نواخته خواهد شد كه در اين راستا دو مدرسه براي حضور مسئولين و خانواده هاي معظم شهداي انقلاب اسلامي تعيين و آيين اين روز در آن برگزار خواهد شد.

وی گفت: ديدار با امام جمعه، ديدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری جشنهای سي و ششمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در مساجد، حسينيه ها و مكان هاي در نظر گرفته شده ، عطر افشاني و غبارروبي مزار شهدا، اعزام تيم هاي بهداشتي درماني به روستاها و مناطق محروم، همايش هيئات مذهبي، همايش روحانيون، افتتاح پروژه هاي فرهنگي، خدماتي، آموزشي، عمراني، بهداشتي، شهرسازی و ... از جمله برنامه هاي دهه مبارك فجر اين شهرستان است.

نورزاد همچنين با اشاره به افتتاح و بهره برداری پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی كه در ايام دهه فجر صورت خواهد گرفت، يادآور شد: در طول روزهای مبارك دهه مبارك فجر بيش از ۴۰ پروژه در سطح شهرستان مورد بهره برداری قرار مي گيرد كه برخي از طرح ها به دليل ملی بودن و اهميت فراوان با حضور مسئولين كشوري و استاني و حضور مسئولين ذيربط افتتاح مي شود.

فرماندار بهشهر گفت: دهه فجر فرصت مغتنمي براي بيان دستاوردهاي مهم انقلاب است كه اميدواريم مسئولان با اهتمام به اين مهم در جهت بيان و تبيين ارزش‌ها و دستاوردهاي اين انقلاب تلاش كنند.

وي افزود: افتتاح پروژه هاي حوادثی همچون مسير انحرافی رودخانه برزو، سرشاخه گير و زير گذر راه آهن از جمله طرح هاي عمراني است كه به همت شهرداري بهشهر انجام مي شود و پروژه هاي هتل اپارتمان عباس آباد، مجتمع آبرساني عشرستاق، افتتاح خانه هاي بهداشت روستايي، مجتمع ورزشي كارگري، ۱۲۰ واحدي مسكن چيت سازي، ۱۷۳ واحدي مسكن خودمالكين، افتتاح پروژه هاي بندراميرآباد بهشهر و... از جمله برنامه هاي افتتاحي در دهه فجر امسال است.

زمين خواري در ميانكاله بهشهر وجود ندارد

فرماندار بهشهر در ادامه با اشاره به اينكه زمين خواري در ميانكاله بهشهر وجود ندارد اظهار داشت: خوشبختانه ميانكاله بهشهر در مديريت كامل محيط زيست است و تاكنون دخل و تصرفی در آن اتفاق نيفتاده و تنها يك نفر قباله ای براي بخش جزئي از آن داشته كه رفع شده است.

نورزاد با اشاره به اينكه برخي منابع از زمين خواری ۱۲ هزارهكتاري در ميانكاله و بازگردادندن آن به اين عرصه خبر دادند يادآور شد: هيچ زمين خواری در اين رابطه اتفاق نيفتاده و تنها ۱۲ هزارهكتار زمين «بانك زمين» كه از جمله زمينهاي دولتي بوده به محيط زيست بازگردانده شد و مابقي نيز براي احياي زمينها به اهالي منطقه واگذار مي شود.

وي گفت: برخي به دنبال مسائل حاشيه اي در اين رابطه هستند كه نادرست است و هيچ گونه زمين خواري در ميانكاله و بهشهر وجود ندارد.

نورزاد در پايان يادآور شد: همه مسئولين و دست اندركاران ستاد دهه فجر شهرستان در برگزاري باشكوه جشن هاي دهه مبارك فجر با محوريت مردم و ايجاد شور و نشاط در جامعه تلاش همه جانبه دارند و اميدواريم رسانه ها نيز با اطلاع رساني به موقع در اين رابطه فعال تر از گذشته ظاهر شده و زمينه حضور گسترده مردم را در برنامه‌ها فراهم كنند.