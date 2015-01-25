احداث دانشکده مستقل در راستای حفاظت از منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد متولی عصر یکشنبه در نشست با روابط عمومي هاي دانشگاه مازندران، ارائه چهره واقعی و شفاف دانشگاه به همکاران و دانشجویان را از وظایف مهم روابط عمومی دانست و گفت: اگر این درک بوجود آید که همکاران و دانشجویان، صاحبان اصلی دانشگاه هستند و بدون وجود آنها دانشگاه معنی نخواهد داشت نتیجه می گیریم که باید به روابط عمومی حرفه‌ای به دیده یک عنصر و یک لازمه در دانشگاه دیده شود.

رئیس دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي، با اشاره به اين مطلب كه مدیران دانشگاه و دانشكده ها، زمان کافی برای رسیدگی به سیل اطلاعاتی که هر روزه به دانشگاه سرازیر می‌شوند را ندارند، خاطر نشان كرد: البته تمام این اطلاعات نیز به کار آنها نمی‌آید در این زمینه دسته بندی این اطلاعات، به روز رسانی آنها و شناخت ارتباط آنها با مسئولیت های متفاوت مدیران نه تنها به صرفه جویی در زمان آنها کمک فراوانی می‌کند بلکه باعث جلوگیری از پراکندگی و سردرگمی واحدهای مختلف دانشگاه می‌شود و این کاتالیزور تصمیم گیری در دانشگاه تا حد زیادی به مخاطبان نیز کمک می‌کند و آنها هم می‌دانند برای مطالبات خود به کجا مراجعه كنند.

عضو شوراي دانشگاه مازندران در بخش ديگري از سخنانش، به لزوم ساختن چهره‌ای مناسب از دانشگاه در میان مردم و دانشجویان و نیز مطرح کردن برند آن در بین دانشگاه هاي سراسر كشور اشاره كرد و افزود: اين مهم، کاری است که تنها یک روابط عمومی حرفه‌ای و آگاه از عهده آن بر می‌آید.

دكتر متولي ادامه داد: در واقع روابط عمومی تلاش دارد تا با ارتباطی هدفمند و موثر، ضمن برآوردن نیازهای دانشگاه در جهت شکل دهی صحیح به ارتباط مخاطبان و دانشگاه اقدام کند و از این طریق ارتباط مخاطبان با دانشگاه را تسهیل کند.

رئیس دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي در بخش ديگری از سخنانش، به معرفي دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی پرداخت و در اين زمينه گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان مازندران و مجاورت آن با دریا و دارا بودن جنگلهای انبوه با تنوع زیستی بالا، رودخانه های متعدد و همچنین مجاورت دانشگاه مازندران با فاصله بسيار نزديك به ساحل دريا، احداث دانشکده ای مستقل در راستای حفاظت از منابع طبیعی منطقه در این دانشگاه ضروری بود كه بر این اساس، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه مازندران با هدف ارتقاء کمی و کیفی رشته های مرتبط با علوم دریایی، کار خود را رسما از سال1391آغاز كرده و در حال حاضر، تعداد62 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

دكتر متولی گروه های تخصصی فعال در دانشکده را فیزیک دریا، شیمی دریا و زیست دریا عنوان كرد و افزود: به امید خدا در مهرماه سال آینده این دانشکده در رشته اقیانوس شناسی در سه گرایش فیزیک دریا، شیمی دریا و زیست دریا دانشجو پذیرش می کند.

وي در پايان گفت: رشته علوم محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد نیز در شورای دانشگاه مصوب شده و پیش بینی می شود در آینده، گروه محیط زیست نیز به این گروه ها اضافه شود.

در پنجمين نشست دوره اي روابط عمومي هاي دانشگاه مازندران، به منظور توانمندسازي رابطان خبری و مسئولان روابط عمومي دانشكده هاي تابعه، كارگاه آموزشي با عنوان خبرنويسي برگزار شد.