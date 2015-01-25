به گزارش خبرنگار مهر، حمید نیک نفس ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: مردم به لبخند، خنده و محبت نیاز دارند اما به نوعی از آنها دریغ می کنیم و این خوب نیست در ادیان ما بزرگان هر مکتب و هر مذهب به خصوص مکتب انسان ساز و کامل اسلام شاد بودن مردم و جامعه را واجب دانسته اند بنابراین باید در مقابل کسانی که کمر بسته و این جامعه را خشن و منفعل نشان دهند چهره شاد را نشان دهیم تا فرصتی برای آسیب زدن به ملت ما را نداشته باشند.

وی طنز را باهویت و شناسنامه دار خواند و اظهار داشت: صرفا خنداندن مردم به هر قیمت ارزشمند نیست و حقیقت طنز تلخ است و کاستی ها را باید به صورتی در قالب طنز گفت که نماینده و روزنامه نگار و حوزه هنری و ... تکان بخورد و تاثیرگذار باشد و نباید از ورود به حوزه طنز بترسیم.

جای خالی طنز در نشریات

این عضو شورای طنز استان کرمان ابراز داشت: جای طنز در نشریات خالی است و درست است وضعیت مالی نشریات اجازه نمی دهد تا مطالبی را در این خصوص کار کنند ولی می شود با همه این سختی ها گوشه چشمی هم به طنز داشت و طنز را وارد زندگی مردم کرد.

وی ادامه داد: معتقدم شعر جدی از زندگی مردم فاصله گرفته و دنیا شکل طنزگونه ای پیدا کرده و زندگی ماشینی با واقعیت ها و دنیای مجازی فاصله گرفته و مردم با شعر طنز بیشتر زندگی می کند همانطور که در جشنواره ها به صورت آشکار دیده ایم که گنجایش سالنی که 700 یا 800 صندلی دارد به نسبت علاقمندان به طنز کم است و افرادی هم ایستاده تا پایان برنامه می مانند و استفاده می کنند.

وی با توجه به اینکه بودجه ای کافی برای فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری در این خصوص تعریف نشده است، گفت: نباید تنها به کمک ارگان های دولتی در این زمینه دل ببندیم و خود رسانه ها که به عنوان بازوی اجرایی شورای طنز هستند می توانند در جهت پررنگ تر کردن نقش طنز فاخر در جامعه کمک خوبی باشند.

نیک نفس افزود: حوزه طنز مثل شعر جدی نیست و نمی شود آمار دقیقی داد از اشعار طنز و طنزپردازان چرا که هر کسی جرات وارد شدن به این حوزه را ندارد و خط قرمز است و یا به نظر بعضی لودگی و خیلی ها اجتناب می کنند که امیدواریم این شورا کاری را بتواند انجام دهد که موثر واقع شود.

حضور کمرنگ بانوان در عرصه طنزپردازی

وی همچنین شرکت خانم ها را در این حوزه بسیار اندک دانست و گفت: این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود و خانم ها هم در این زمینه تقدیر شود.

نیک نفس در ادامه افزود: صدا و سیمای مرکز کرمان یک مقدار برای جذب مخاطب سهل انگارانه و با یک نگاه غیرکارشناسانه در این زمینه عمل کرده است و باید بداند که مخاطب ما تنها مردم کرمان نیستند بلکه تمام دنیا می توانند رصد کنند و بعضی برنامه ها لطمه به این قضیه وارد آورده اند که باید در رفع جبران آن باشیم و به سمت و سوی درست آن را سوق دهیم .

رونمایی شماره ششم گاهنامه طنز دولخ

مجتبی احمدی دیگر عضو شورای طنز استان کرمان نیز در این جلسه از رونمایی شماره ششم گاهنامه طنز دولخ همزمان با شب شعر طنز دولخ خبر داد و گفت: این نشریه در شماره شش با شکل و شمایل متفاوت تولید و تهیه و تدارک دیده شده است که در 88 صفحه و پنج فصل می باشد و عمده صفحات آن اختصاص دارد به جشنواره خارستان که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد و همچنین مجالی برای آثار برتر شناخته شده است .

وی همچنین افزود: در این جشنواره ناصر فیض مدیردفتر طنز تهران و مهدی استاد احمد و جواد نوری و امیرسادات موسوی چهار مهمان غیربومی بوده و علی اکبر اصفهانی، جانعلی خاوند و محمد قلی نسب و علی اسدی شهربابکی و تعدادی دیگر نیز از دعوت شده های استان هستند.

احمدی با توجه به صحبت رویا صدر پژوهشگر حوزه طنز گفت: اگر ما شعر را یک تخصص بدانیم شعر طنز یک فوق تخصص است همانطور که در جامعه پزشکی تعداد متخصصان کمتر است اینجا هم یک جامعه است .

احمدی افزود: برگزاری جشنواره خارستان یک جریان را به وجود آورد که باعث پیشرفت و اعتلای طنز استان شد.

وی همچنین در خصوص شب شعر بم خند گفت: یک روز بعد از شب شعر دولخ این شب شعر در بم برگزار خواهد شد که تعدادی از مهمانان شب شعر دولخ به اتفاق طنزپردازان خود استان راهی بم شده در شب شعر بم خند حضور خواهند داشت که همراه با برنامه های جانبی است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

احمدی در رابطه با برنامه به نام بم خند گفت: هنوز تبعات و اثرات زلزله ی بم در این منطقه وجود دارد و اجرای این شب شعر در روحیه مردم با حضور محمدعلی علومی بی تاثیر نخواهد بود.