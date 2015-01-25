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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۲۹

باقری:

کتابخانه استاندارد با همت یک نیکوکار در نوشهر ساخته می شود

کتابخانه استاندارد با همت یک نیکوکار در نوشهر ساخته می شود

ساری - مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: دومین کتابخانه استاندارد استان مازندران با سرمایه گذاری خیّر نوشهری در این شهرستان ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باقری عصر یکشنبه در در جلسه ای که با حضور اعضای انجمن خیرین کتابخانه ساز نوشهر در دفتر سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد، گفت: مقرر شد کتابخانه عمومی استاندارد نوشهر با مدیریت انجمن خیرین کتابخانه ساز و با مشارکت یک خیر احداث شود.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران در این زمینه اظهار داشت: باقیات الصالحاتی که آقای لُر برجا خواهد گذاشت دارای ارزش معنوی وافری است، چراکه زمینه را برای هدایت و رشد علمی و فرهنگی جوانان جامعه با ساخت کتابخانه فراهم می آورد.

وی همچنین افزود: در احداث این کتابخانه از محل اعتبارات دولتی کمک خواهد شد و شورای شهر و شهرداری نوشهر نیز مساعدت های لازم را خواهند داشت.

محمد لُر اویلی خیّر نوشهری این پروژه دو هزار و  200 مترمربعی را با سرمایه ابتدایی 400 میلیون تومان و با نیت دو فرزند مرحوم خود، آغاز خواهد کرد.

به گزارش مهر کلنگ احداث این کتابخانه در زمین اهدایی شورای شهر نوشهر در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی زده می شود و پیشبینی می شود این پروژه طی 2 سال به اتمام برسد.

گفتنی است این خیّر پیش از این برای ساخت کتابخانه روستایی نیرنگ نوشهر اقدام کرده بود که با تفاهم صورت گرفته، پروژه بزرگ کتابخانه استاندارد نوشهر در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 2473777

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