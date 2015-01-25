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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۹:۳۴

سرمدی در دیدار با نایب‌رئیس مجلس آلمان

ایران از ابتدا برمتوقف ساختن حمایت مالی ازگروه های تسلیحاتی تاکیدداشت

ایران از ابتدا برمتوقف ساختن حمایت مالی ازگروه های تسلیحاتی تاکیدداشت

کلاودیا روت، عضو حزب سبز‌ها و نایب‌رئیس مجلس آلمان که در رأس یک هیأت پارلمانی به ایران سفر کرده، عصر امروز با مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرمدی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از افزایش تبادل هیأت های پارلمانی بین دو کشور، افزایش تبادلات پارلمانی بین ایران و آلمان را در راستای ایفای نقش و مسئولیت ملتها در کمک به افزایش درک متقابل و گسترش روابط مهم ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر ضرورت متوقف ساختن حمایت مالی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی تأکید کرده، اظهار داشت: متأسفانه برخی کشورهای غربی و منطقه، زمانی متوجه این خطر شدند که دامنه آن به نقاط مختلف منطقه و جهان سرایت کرده بود؛ و اکنون لازم است برخی از سیاستها که به افزایش شعله های تروریزم منجر شد، تغییر یابد.

قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان ساخت: برخورد دوگانه با موضوع آزادی بیان و سوء استفاده از آن برای توهین به مقدسات مذهبی مسلمانان و ایجاد موج اسلام هراسی، غیرقابل قبول است و نتیجه ای جز ترویج بیشتر افراط گرایی ندارد.

کلاودیا روت نیز در این دیدار با اشاره به نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در منطقه و سابقه تعامل مثبت آن با مشکلات منطقه ازجمله پذیرش میلیونی آوارگان افغانی و کمک به مقابله با تروریزم در عراق، برای تقویت روابط پارلمانی و استفاده از ظرفیتهای موجود بین دو کشور اعلام آمادگی کرد و نسبت به موفقیت مذاکرات هسته ای ابراز امیدواری نمود.

وی ضمن تأیید ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی برای بحران سوریه، مشارکت، همکاری و ایفای نقش فعال قدرتهای منطقه ای برای حل مشکلات منطقه را موردتأکید قرار داد.

نایب رئیس پالمان آلمان با بیان اینکه اقدامات داعش و گروههای تکفیری هیچ ربطی به اسلام ندارد، تأکید کرد که درمورد واقعیت اسلام و تعالیم آن باید روشنگری صورت گیرد.

کد مطلب 2473779
سیامک صدیقی

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