به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه از کشته شدن شماری از غیر نظامیان بر اثر حملات موشکی تروریستها به شهر لاذقیه خبر دادند.

در همین حال رامی عبدالرحمن مسئول حقوق بشری سوری اعلام کرد: بر اثر حملات خمپاره ای تروریستها به دمشق هفت نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شده اند.

وی به اصابت بیش از 43 گلوله خمپاره و موشک بومی به مناطق المزه 88، ابورمانه در غرب دمشق و کفرسوسه درجنوب غرب و الصالحیه و شیخ سعید و المالکی و البرامکه ،شهرک دانشگاه و اطراف سبع بحرات و المزرعه و خیابان العابد اشاره کرد.

به گفته وی تروریستها از غوطه شرقی به دمشق حملات خمپاره ای و موشکی انجام دادند.شبکه المنار از حملات ارتش سوریه به مناطقی از غوطه شرقی که موشک از آنها شلیک شده است خبر داد.

از سوی دیگر بر اثر حملات خمپاره ای تروریستها به خیابان تشرین و میدان قلعجی در حلب دو نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند.

المنار نیز ضمن تایید حملات موشکی به دمشق اعلام کرد: بر اثر این حملات 6 نفر کشته و بیش از 53 نفر دیگر زخمی شده اند.