ربوده شدن معاون وزیر خارجه لیبی توسط افراد مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور لیبی اعلام کرد افراد ناشناس معاون وزیر خارجه این کشور را در روز شنبه ربوده اند. «عمر الزنکی» وزیر کشور لیبی با بیان این مطلب از ربوده شدن «حسن الصغیر» در شرق شهر بیضا خبر داد.

این در حالی است که ربودن شخصیت های دولتی و پارلمانی به یکی از اقدامات معمول گروه های شبه نظامی در لیبی تبدیل شده است. بر این اساس نهادهای مسئول دولت لیبی تماس هایی را با گروه های شبه نظامی برای آزادی این مقام وزارت خارجه برقرار کرده اند.

امروز همچنین گروه انصار الشریعه لیبی در بیانیه ای به طور رسمی کشته شدن "محمد الزهاوی" سرکرده خود را تایید کرد. وی در درگیری با گروه های افراطی با ارتش لیبی در شهر بنغازی واقع در شرق لیبی کشته شد.