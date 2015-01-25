صادرات غیرنفتی مازندران به ۳۴۲ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم یوسفی نژاد عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: عمده صادرات كالا از گمركات استان مازندران در 9ماهه سال ۹۳، به ترتيب به كشورهاي عراق، تركمنستان، فدراسيون روسيه، آذربايجان و پنجمين كشور عمده طرف معامله صادراتي نيز قزاقستان بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در اين مدت از طریق گمرکات استان مازندران قريب به ۹۸ هزار تن انواع کالا شامل ماشين آلات و بنزين به ارزش بيش از ۱۳۰ ميليون و ۸۹۲ هزار دلار به مقصد پاکستان، عراق، افغانستان و امارات ترانزیت خارجی گشته است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹ درصدي دلاري را تجربه كرده است.

یوسفی نژاد گفت: میزان انتقال کالا تحت صحابت کارنه تیر درسطح گمرکات استان مازندران به میزان ۸۷۶۶تن به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۲۳درصد بلحاظ وزنی و۷۵درصد بلحاظ ارزشی رشد داشته است.

وی افزود: درآمد گمركات استان مازندران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳، به بيش از ۱۴۱ ميليارد و ۶۸۷ ميليون تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات استان مازندران اظهار داشت: درسال ۹۳ نسبت به مدت ۹ ماهه سال قبل با حجم بیشتری ازواردات روبرو بوده که ازلحاظ وزنی ۴۲ درصد وازلحاظ ارزشی ۲۲ درصد رانشان می دهد.

وی افزود: عمده واردات كالا به گمركات استان مازندران به ترتيب از كشورهاي امارات، فدراسيون روسيه، تركيه، تركمنستان و پنجمين كشور عمده وارد كننده به گمركات استان مازندران كشور چين بوده است.

به گفته یوسفی نژاد، اقلام عمده وارداتي در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳، به گمرکات استان مازندران در اين مدت به ترتيب شامل گندم ۲۴ درصد، ذرت با ۲۱ درصد، آهن آلات ۱۶ درصد، جو ۱۲ درصد و ماشين آلات ۷ درصد كل ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند.