«جان کری» به نیجریه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا امروز وارد نیجریه شد.

وی در این سفر تلاش می کند تا نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آتی نیجریه را متقاعد کند تا پس از انتخابات نتایج انتخابات را بدون تهدید به خشونت بپذیرند.

وزیر خارجه آمریکا در امروز با گودلاک جاناتان رئیس جمهور نیجریه دیدار کرده است و قرار است با «ممدو بحاری» فرمانده سابق ارتش که در رقابت انتخاباتی سال 2011 شکست خورد نیز دیدار کند.

انتخابات ریاست جمهوری نیجریه در 14 فوریه در حالی برگزار خواهد شد که فعالیت های گروه های افراطی تروریستی بوکو حرام و القاعده در این کشور شدت گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا در آستانه سفر کری به نیجریه اعلام کرد که جان کری قصد دارد از جاناتان و بحاری درخواست کند از طرفداران خود بخواهند از خشونت خودداری کنند.

پیروزی جنجالی جاناتان در دور قبل انتخابات ریاست جمهوری در سال 2011 منجر به بروز ناآرامی هایی در شمال این کشور شد که 800 کشته برجای گذاشت.

