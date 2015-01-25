قدیمی ترین بندر مازندران راه دسترسی و پایانه مناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر تاتیناعصر یکشنبه در نشست مدیران بنادر استان با امام جمعه نوشهر، با اشاره به در دست ساخت بودن ۳۳ هزار متر مربع انبار سرپوشیده در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر خاطر نشان کرد این میزان ۱۵ درصد بیشتر از کل انبارهای احداث شده از بدو تأسیس بندر تاکنون است.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران تصریح کرد: با بهره برداری از این طرحها جهش خوبی برای توسعه و رونق بندر نوشهر صورت خواهد گرفت.

وی نبود راه دسترسی و پایانه مناسب در سطح شهرستان را از مهمترین چالش های فراروی توسعه بندر نوشهر عنوان و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در زمینه راه اندازی پایانه اقدامات خوبی صورت گرفته که با اتصال آن به گمرک و بندر شاهد کاهش مشکلات ترافیکی ناشی از توقف کامیون ها در سطح شهر خواهیم بود.

تاتینا توسعه بخش گردشگری دریایی را موجب اشتغالزایی و توسعه اقتصادی مناطق ساحلی عنوان کرد و خواستار مساعدت مسئولان ذیربط برای توسعه این صنعت درآمدزا شد.

حجت الاسلام محمود مشایخ امام جمعه نوشهر نیز گفت: حذف دیوار حائل بین بندر و شهر اقدام ارزنده ای بود که از سوی مسئولان بندر صورت گرفت و این امر موجب استفاده عموم مردم از فضای دیداری بندر شده است، ضمن اینکه نصب المان های بندر در نقاط مختلف شهر می تواند در جهت توسعه فرهنگ دریایی مؤثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن این طرح علاوه بر کاهش مشکلات اجتماعی، زمینه توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه فراهم شود.

مازندران سه بندر فعال دارد که بندر نوشهر قدیمی ترین آن است.