معاون اول رئيس جمهور دوشنبه به هرمزگان سفر می كند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر يكشنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه معاون اول رئیس جمهور به منظور بازدید از استان هرمزگان روز دوشنبه ششم بهمن، به این استان سفر خواهد كرد، اظهار داشت: دكتر اسحاق جهانگیری در این سفر یك روزه از پروژه پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس بازديد و سپس در یك بازدید هوایی از جزئیات مربوط به پروژه پل در دست ساخت خلیج فارس مطلع خواهد شد.

وي ادامه داد: همچنين عملیات اجرایی بخش نخست فاز سه طرح توسعه بندر شهید رجایی در سفر معاون اول رئیس جمهور به بندرعباس آغاز می‌شود و بازدید از منطقه آزاد قشم و شركت در جلسه رسیدگی به مشكلات این منطقه از دیگر برنامه های دكتر جهانگیری در این سفر خواهد بود.

استاندار هرمزگان افزود: پروژه های خوبی را در استان برای افتتاح آماده کرده ایم که یکی از آنها به نمایندگی از سایر پروژه ها توسط معاون اول رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار می گیرد.

جادری خاطرنشان كرد: معاون اول رئیس جمهور در ادامه برنامه های این سفر، بیمارستان سوانح سوختگی بندرعباس را افتتاح می كند كه همزمان با آن مراكز MRI بندرلنگه و ميناب نيز مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

وي اضافه كرد: دكتر جهانگیری همچنین در بخش پایانی این سفر در جلسه شورای اداری استان هرمزگان شركت و به همراه مدیران استانی، مشكلات و مسائل هرمزگان را مورد بررسی قرار خواهد داد.