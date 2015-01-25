طلاب باید علم پاسخ دادن به شبهات را داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه در دیدار جمعی از طلاب آذربایجان غربی و کرمانشاه که در موسسه امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به مقام علم و عالم در روایات اظهار داشت: مسایل اقتصادی در دنیای امروز هم حرف اول را می‌زند ولی در عین حال علم و دانش بالا‌تر از مسایل اقتصادی است.

وی با بیان اینکه تدریس باعث می‌شود تا طلاب پرورش یابند، گفت: طلاب هر سطحی را که طی کردند باید سطح پایین‌تر خود را تدریس کنند تا رشد پیدا کنند.

استاد سطوح عالی حوزه گفت: شهدا عند ربهم یرزقون هستند و مقامشان خیلی بالاست و در جوار حضرت حق روزی خور هستند؛ شهدا با این همه عظمت و جایگاهی که خداوند برایشان قرار داده است بازهم مقام آنها از عالم کمتر است.

وی عنوان کرد: مداد علما حتی از خون شهدا بر‌تر هم است، در واقع آنچه که باعث می‌شود تا خون شهدا ابدی شود، قلم دانشمندان است. شهید مکان و زمان خاصی دارد ولی عالم در روزگاران ماندگار است.

سخنوری و قدرت قلم برای طلاب لازم است

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه شهدا تحت نظر علما پرورش می‌یابند، بیان کرد: شهید با قوه قهریه جسم دشمن را متلاشی می‌کند ولی عالم با قلم فکر دشمن را یا متلاشی و یا هدایت می‌کند؛ پس عالم با روح و شهید با جسم سروکار دارد.

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه تعداد قلم‌های علما از تعداد افراد شهدا بیشتر است، بیان کرد: در قم هر هفته 200 کتاب تازه چاپ می‌شود و این کتب در واقع با روشنگری اجتماعی مرتبط هستند و به این مهم می‌پردازند.

وی با بیان این نکته که طلاب امروزه در زمان خاصی زندگی می‌کنند که در طول تاریخ اسلام نظیر آن کم بوده است، ادامه داد: در تمامی خانه‌ها ابزار شیطان وجود دارد و دشمنان اسلام نیز به صورت فعال همواره به دنبال تخریب اخلاق و عقاید مؤمنان هستند.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه طلاب امروز باید علم پاسخ دادن به شبهات را داشته باشند، تصریح کرد: سخن‌وری و قدرت قلم برای طلاب لازم است، طلاب باید از‌‌ همان اوایل جوانی تبلیغ را فرا بگیرند.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان با بیان اینکه اخلاص باعث ازدیاد آثار و قبولی اعمال است، گفت: اخلاص از مهم‌ترین وظایف طلاب است، زیرا اگر اخلاص نباشد اعمال قبول نیست.