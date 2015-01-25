افزایش آمار قربانیان حوادث سالروز انقلاب ژانویه/تشدید بحران در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: بر اثر درگیریها میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی مصر در استانهای مختلف این کشور 20 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شده اند.

در همین منابع خبری به درگیریهای شدید میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی در خیابان رامسس در قاهره اشاره کردند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت مصر آمار کشته شدگان را 12 نفر و زخمی شدگان را 30 نفر اعلام کرد.

المیادین از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن 5 افسر در درگیریهای قاهره خبر داد.