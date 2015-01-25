  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ بهمن ۱۳۹۳، ۲۰:۰۱

افزایش آمار قربانیان حوادث سالروز انقلاب ژانویه/تشدید بحران در مصر

افزایش آمار قربانیان حوادث سالروز انقلاب ژانویه/تشدید بحران در مصر

منابع مصری از افزایش آمار کشته ها و زخمی شدگان سالروز انقلاب 25 ژانویه به 50 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع آگاه اعلام کردند: بر اثر درگیریها میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی مصر در استانهای مختلف این کشور 20 نفر کشته و بیش از 30 نفر دیگر زخمی شده اند.

در همین منابع خبری به درگیریهای شدید میان طرفداران اخوان المسلمین و نیروهای امنیتی در خیابان رامسس در قاهره اشاره کردند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت مصر آمار کشته شدگان را 12 نفر و زخمی شدگان را 30 نفر اعلام کرد.

المیادین از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن 5 افسر در درگیریهای قاهره خبر داد.

کد مطلب 2473791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها