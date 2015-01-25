توسعه تشکلهای روستایی دست دلالان را در بخش کشاورزی کوتاه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دستاندرکاران خرید تضمینی گندم و ذرت و فعالین شبکههای توزیع و تولید تعاون روستایی عصر یکشنبه در یک نشست صمیمی، مشکلات خود را با استاندار کهگیلویه و بویراحمد در میان گذاشتند.
در این مراسم که با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون برنامه ریزی استاندار و مدیران اجرایی مربوطه برگزار شد، همچنین فعالین تشکلهای روستایی به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداختند.
مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستایی و فعالان شبکههای توزیع و تولید بخش کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از سازمان جهاد کشاورزی برای دعوت از آنها و شنیدن صحبتهایشان، خواستار نزدیکتر شدن بدنه شبکههای تولید و توزیع با تصمیمگیرندگان این بخش شدند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: کشوری که در حوزه کشاورزی خودکفا شود و بتواند امنیت غذایی اش را تامین کند، در مقابل هر تهاجمی مقاومت خواهد کرد.
سید موسی خادمی بر لزوم توسعه تشکلهای روستایی تاکید کرد و افزود: این تشکلها می توانند واسطه بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دولت و تولیدکنندگان و سیاست گذاران و تولیدکنندگان باشد.
وی بیان داشت: کسانی که در بخش تولید کشاورزی فعالیت می کنند کمتر به حقوق خود آشنا هستند و این تشکلها می توانند نقش مهمی در احقاق حقوق روستاییان تولیدکننده ایفا کنند.
خادمی با بیان اینکه فاصله بین تولید تا مصرف در بخش کشاورزی طولانی تراز سایر بخشهاست، گفت: این فاصله هم از نظر فیزیکی و هم قیمیت بسیار زیاد است که تشکلها می تواننداین فاصله را کم کنند.
وی تصریح کرد: این تشکلها نباید اجازه دهند کسانی به عنوان واسطه بین تولید و مصرف قرار گیرند و بدون اینکه ضرر و زیان بخش کشاورزی به آنها وارد شود، از منافع این بخش استفاده می کنند.
خادمی اظهار داشت: این تشکلها می توانند شکاف بین تولید کننده تا بازار مصرف را پر کنند و واسطه ای باشند تا دغدغه های بخش کشاورزی را به مسئولین انتقال دهند.
استاندار با بیان اینکه جوامع عشایری سوابق خوبی در زمینه فعالیتهای تعاونی و گروهی دارند، گفت: این سوابق به خوبی به نسل جدید منتقل نشدند و در صورت انتقال آنها اکنون جایگاه خوبی در این زمینه در کشور داشتیم.
وی بر جمع آوری سرمایه های خرد و انجام کارهای کلان تاکید کرد و بیان داشت: مسئولان استان آماده هرگونه همکاری و حمایت از تشکلهای روستایی بخش کشاورزی هستند.
وی همچنین بر برنامه ریزی برای ورود به صادرات محصولات کشاورزی استان از سوی تعاونیها و تشکلها تاکید کرد.
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