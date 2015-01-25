به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در نشست با مسئولان و کارکنان استانداری بوشهر اظهار داشت: در جریان سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر شاهد انجام یک کار جمعی از سوی تمامی حوزه‌های استانداری بوشهر و دستگاه‌های اجرایی بودیم.

وی با اشاره به استقبال مطلوب صورت گرفته در استقبال از رئیس جمهور در استان بوشهر گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای میزبانی از هیئت دولت از چند ماه پیش آغاز شده بود که این سفر توانست تاثیر بالایی در توسعه استان داشته باشد.

استاندار بوشهر با اشاره به تصویب پروژه‌هایی با اعتبار ۶۱۹ میلیارد تومان از بودجه دولت در استان بوشهر، اضافه کرد: از منابع داخلی وزارت نفت نیز پروژه‌هایی با اعتبار ۵۱۵ میلیارد تومان در استان بوشهر به تصویب رسید.

وی با تقدیر از اتحاد و همدلی و مشارکت مسئولان استان بوشهر برای ایجاد شرایط مناسب استقبال و میزبانی از رئیس جمهور هیئت دولت در استان بوشهر، تاکید کرد: یکی از طرح‌های مهم در این سفر توسعه بندر بوشهر بود که ظرفیت این بندر را به بیش از دو برابر افزایش می‌دهد.

سالاری با اشاره به سرمایه‌گذاری ۵۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی برای توسعه بندر بوشهر، اذعان داشت: در این سفر پسکرانه بندر بوشهر با اجرای طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین آغاز شد که ظرفیت بندر بوشهر را از هفت میلیون تن به ۱۵ میلیون تن در سال افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح راه‌آهن در استان بوشهر اقدامات و پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است، افزود: رئیس جمهور نیز بارها بر اهمیت اجرای راه‌آهن بوشهر تاکید داشتند که امیدواریم در آینده شاهد اجرای آن باشیم.