دستاورد های کمیته امداد توسط رسانه ها اطلاع رسانی شود

ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که جنس انقلاب اسلامی فرهنگی بوده، افزود: نظام انقلاب اسلامی معرف اسلام ناب محمدی در جهان و نشانگر مقاومت مسلمانان در مقابل ظلم و جور زمان است.

وی ادامه داد: امروز رشد اسلام گرایی در تمام دنیا، قلب اروپا و آمریکا روبه روز در حال گسترش است؛ اینها همه به برکت انقلاب اسلامی انجام شده است.

این مسئول گلستانی با بیان این نکته که ما در کشور قدر انقلاب اسلامی را نمی دانیم، اذعان کرد: وقتی در سایر کشورها با ملل دیگر مواجه می شویم می توانیم عزت اسلام و نگاهی که مردم به انقلاب اسلامی دارند را به عنوان یک نقطه امید براحتی در افکار عمومی مشاهده کنیم.

باغبانی خاطر نشان کرد: در حالی که دولت سایر کشورها همواره در تلاش هستند تا نگذارند صدای انقلاب به گوش مردم جهان برسد، روز به روز اسلام و انقلاب در دنیا پررنگتر شده و رو به گسترش است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گل ضمن اشاره به فرا رسیدن دهه فجر و تاکید بر گرامیداشت آن، گفت: در این ایام باید مردم را بیش از گذشته با نظام و دستاوردهای انقلاب اسلامی آشنا کنیم؛ هرچند که مردم غیرتمند ایران همواره در تمامی برنامه ها بوده و در کنار انقلاب قرار دارند.

این مسئول گلستانی با اعلام این مطلب که کمیته امداد یکی از برنامه های امام خمینی (ره) بود که فعالیت های آن برای دستگیری نیازمندان همچنان ادامه یافته، افزود: با توجه به تلاش این مجموعه تاکنون نتوانستیم برای کمک رسانی به مستمندان در تمام نقاط جغرافیایی کشور موفق باشیم.

وی نبود اطلاع رسانی خوب را یکی از چالش های عدم موفقیت در مجموعه کمیته امداد دانست و تصریح کرد: برخی از مردم اطلاع درستی از روند عملکرد این دستگاه نداشته و به آن انتقاد می کنند؛ رساندن فعالیت کیته امداد در بخش های مختلف به گوش مردم می تواند آنها را با این دستگاه بیش از گذشته برای دستگیری نیازمندان همراه کند.