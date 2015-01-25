اقتدار ایران در سایه داشتن افکار منسجم و متعالی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیازآذری شامگاه یکشنبه در نشست استادان بسیجی دانشگاه اظهار کرد: با وجود آنکه دشمنان در زمان جنگ تحمیلی انواع سلاح‌ها را بکار گرفتند تا ملت ایران را به زانو درآورند ولی در نهایت جمهوری اسلامی ایران به سبب داشتن افکار و اندیشه متعالی و ایمان قوی در جنگ پیروز شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری با اشاره به ماموریت مهم اساتید بسیجی افزود: باید رفتار، کردار، منش و روش اساتید ما در دانشگاه به گونه‌ای باشد که تفکر دانشجویان را به سمت سوی صحیح تغییر دهیم.

وی تغییر و جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمنان را وظیفه اصلی اساتید بسیجی دانست و افزود: همواره دشمنان، تهاجم نسبت به کشورها را یک راهکار برای نفوذ می دانند و هیچگاه این تهاجمات قطع نخواهد شد.

نیازآذری با اشاره به حضور تعداد قابل توجه هیات علمی در دانشگاههای آزاد و سراسری در استان گفت: اغلب اعضای هیات علمی دانشگاه باید بسیجی باشند و باید اساتیدی در دانشگاه حضور پیدا کنند که دلسوز این نظام و انقلاب باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری ماموریت مهم دیگر اساتید بسیجی را توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی دانست و با اشاره به نزول قیمت نفت در دنیا گفت: اساتید باید اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان را در دانشگاه فعال کنند و با یک برنامه زمانبندی شده مقالات علمی، دانشگاهی و پایان نامه‌ها را به محصول تبدیل کنند.

نیازآذری با اشاره به ضرورت توجه دانشگاه ها به پاسخگویی نیازهای جامعه، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا علم به عمل و ایده به پدیده تبدیل شود تا پیشرفتها و دستاوردها قابل دسترس و لمس باشد.