تحویل سوخت به ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد و در آن، مهمترین مسایل جاری کشور مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
در این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.
با تصویب دولت، از این پس تحویل سوخت به خودروهای ناوگان حمل بار و مسافر به نسبت پیمایش انجام میشود.
براساس این طرح به مرور با استقرار سامانهای، میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص تعیین میشود و تحویل سوخت به تناسب پیمایش واقعی صورت میگیرد. با اجرای این طرح سوخت مورد نیاز خودروها به بهترین شکل تأمین میشود و از قاچاق سوخت نیز به طور اصولی پیشگیری خواهد شد.
اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه بابت مطالبات
پیمانکاران طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بخش برق، از دیگر مصوبات جلسه هیأت وزیران بود.
همچنین اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در جلسه امروز به تصویب رسید.
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