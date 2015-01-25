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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۲۱:۳۸

سرپرست دانشگاه جهرم معرفی شد

سرپرست دانشگاه جهرم معرفی شد

جهرم- طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مسعود نادریان جهرمی سرپرست دانشگاه جهرم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی مسعود نادریان جهرمی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جهرم منصوب کرد.

 مسعود نادریان جهرمی دارای دکترای مدیریت و برنامه ریزی از دانشگاه تربیت معلم تهران بوده و در کارنامه خود عضو هیئت علمی و تدریس در دانشگاه اصفهان، معاون آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی کشور، مسئول دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، مسئولیت دوره شبانه دانشگاه اصفهان و مدیریت اداره تربیت بدنی این دانشگاه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست مجتمع آموزش عالی جهرم را عهده دار بوده است.

 پیش از این غلامرضا رحیمی به مدت 5 ماه سرپرستی دانشگاه جهرم را بر عهده داشته است.

جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.

کد مطلب 2473816

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