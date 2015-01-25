سرپرست دانشگاه جهرم معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی مسعود نادریان جهرمی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جهرم منصوب کرد.

مسعود نادریان جهرمی دارای دکترای مدیریت و برنامه ریزی از دانشگاه تربیت معلم تهران بوده و در کارنامه خود عضو هیئت علمی و تدریس در دانشگاه اصفهان، معاون آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی کشور، مسئول دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، مسئولیت دوره شبانه دانشگاه اصفهان و مدیریت اداره تربیت بدنی این دانشگاه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست مجتمع آموزش عالی جهرم را عهده دار بوده است.

پیش از این غلامرضا رحیمی به مدت 5 ماه سرپرستی دانشگاه جهرم را بر عهده داشته است.

جهرم در 185 کیلومتری شیراز قرار دارد.