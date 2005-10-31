به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" پنجمين جشنواره فرهنگي، هنري باغ بسم ‌الله به منظور تعميم فرهنگ قرآني و ايجاد فضايي معنوي در ماه مبارك رمضان در بين جوانان و نوجوانان، همزمان با 28 ماه مبارك رمضان در مراكز آموزشي سوره، حوزه ‌هاي هنري سراسر كشور و پنج دانشگاه و پنج فرهنگسرا در سطح استان تهران و ساير شهرستانها برگزار مي‌ شود.



سازمان آموزش و پژوهش حوزه هنري به منظور سهولت در اطلاع رساني، پايگاه اطلاع رساني www.1001besmellah.com را راه اندازي كرده است .

هنرمندان و علاقمندان به شركت در اين جشنواره مي توانند براي كسب اطلاعات لازم به اين پايگاه مراجعه كنند .