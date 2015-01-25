درآمد گمرک دیلم در سال جاری چهار برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قائدی عصر یکشنبه در نشست و بازدید میدانی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از گمرک و بندر دیلم اظهار داشت: بندر دیلم دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف است که امیدواریم شاهد استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها باشیم.

وی از ارتقای تشکیلات اداره گمرک به اداره کلیه عنوان یکی از اولویت‌های توسعه فعالیت‌های گمرکی شهرستان دیلم باد کرد و خاطرنشان ساخت: ارتقای دفتر بندری به اداره بندر و دریانوردی و توسعه اسکله تجاری از جمله اولویت‌ها است.

فرماندار شهرستان دیلم، ارتقای سطح تشکیلات و فعالیت‌های گمرک و بنادر و دریانوردی را به عنوان یکی از پروژه‌های مهم دولت در شهرستان دیلم عنوان کرد و افزود: درآمد گمرک در 9 ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل بالغ بر 306 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه درآمد گمرک در سال گذشته 987 میلیون تومان بوده است، اضافه کرد: این درآمدها امسال به رقمی بالاتر از چهار میلیارد تومان رسیده است.

قائدی این میزان افزایش را حرکتی رو به جلو درحوزه واردات و صادرات یا تجارت و بازرگانی دریایی دانست و افزود: تامین روشنایی محوطه و اسکله صادرات و واردات گمرک دیلم باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم پاکسازی فضای گمرگ و بندر دیلم، اذعان داشت: ایمن‌سازی انبارها و تلاش در راستای تحویل و تحول بین بندر و گمرک نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار شهرستان دیلم با تاکید بر واگذاری امور صادرات و واردات به اپراتور یا سرمایه‌گذار بخش خصوصی از نیروهای توانمند بومی، اظهار داشت: رفع نواقص فنی در پروژه لایروبی خور و کل مسیر لایروبی بندر دیلم انجام شود.