یوونتوس همچنان روی نوار موفقیت/ اینتر در خانه باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیستم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا یکشنبه شب ادامه پیدا کرد که در مهمترین دیدار تیم یوونتوس در خانه خود برابر کیه وو ورونا با حساب 2 بر صفر پیروز شد. یووه که بازی برتری نسبت به حریف خود ارایه کرده بود در نیمه اول نتوانست گلزنی کند اما در نیمه دوم پل پوگبا(60) و استفان لیش اشتاینر(73) دو گل برای این تیم زدند تا جمع امتیازات یوونتوس به 49 برسد و در صدر جدول جایگاه خود را مستحکم تر کند.

در یکی دیگر از بازی‌های امروز تیم اینتر در ورزشگاه سن سیرو برابر تورینو با یک گل شکست خورد. شاگردان مانچینی که در طول بازی تلاش فراوانی برای گلزنی به خرج داده بودند در دقیقه 90 روی ضربه امیلیانو مورتی گشوده دید تا با 26 امتیاز در رده نهم جدول رده‌بندی بایستد و روزهای تلخی را تجربه کند.

در سایر بازی‌های برگزار شده نتایج زیر به دست آمده است:

* پارما یک - چزنا 2

* سامپدوریا یک - پالرمو یک

* هلاس ورونا یک - آتالانتا یک