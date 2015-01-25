محکم و پابرجا برای احقاق حقوق خود ایستاده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار خانم پوسیچ وزیرامور خارجه کرواسی با تبریک برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری کرواسی و انتخاب اولین رییس‌ جمهور زن در این کشور، گفت: تهران و زاگرب همواره روابط خوبی داشته‌اند و امروز نیز از گسترش روابط دو کشور حمایت می کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه در جهان امروز ثبات، امنیت و توسعه همه کشورها به یکدیگر پیوند خورده است، تصریح کرد: بی‌ثباتی و فقدان امنیت در یک کشور یا منطقه می‌تواند خیلی سریع به کشورهای دیگر و مناطق پیرامون آن سرایت کند.

رییس جمهوری تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که همه کشورها باید در ایجاد ثبات و برقراری امنیت به یکدیگر کمک کنند و بخصوص کشور تأثیرگذاری مثل ایران و از یک طرف و کشورهای اتحادیه اروپا از سوی دیگر باید در این زمینه‌ها با یکدیگر همفکری و همکاری کنند.

روحانی با بیان اینکه موضوعات مورد بحث بین ایران و برخی از کشورهای غربی به راحتی با منطق و مذاکره قابل حل و فصل هستند، خاطر نشان کرد: وضعیت حاکم بر جهان امروز، وضعیت زورآزمایی نیست و جمهوری اسلامی ایران خواهان آن است که با منطق و مذاکره با دیگران تعامل کند.

رییس جمهوری گفت: ایران در موضوع هسته ای خواهان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و بهره مندی از حقوق خود در چارچوب مقررات بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای (ان پی تی) است.

روحانی افزود:جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه برای احقاق حقوق خود محکم و پابرجا ایستاده، مایل است به دیگران هم درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود اطمینان خاطر بدهد.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه در یکسال و چند ماه گذشته مذاکرات بسیار خوبی داشته‌ایم و به توافق خیلی نزدیک شده‌ایم، اظهار داشت: نیاز به اراده سیاسی در طرف مذاکرات با ایران وجود دارد تا گفتگوها زودتر به نتیجه برسد.

رییس جمهوری با بیان اینکه توافق در موضوع هسته‌ای به نفع دو طرف و ثبات، امنیت و صلح در منطقه و همه جهان خواهد بود،‌ تصریح کرد: این توافق فرصت دو طرف را نیز بیشتر و آزادتر خواهد کرد تا بتوانند به مسایل توسعه‌ای و تحکیم روابط متقابل بپردازند بخصوص در شرایطی که امروز نه تنها در منطقه ما بلکه در اروپا و دیگر مناطق جهان نیز بعضاً شاهد فعالیت‌های خطرناک تروریستی هستیم.

روحانی خاطر نشان کرد: وقتی تروریست ها از کشورهای مختلف در جایی مثل افغانستان، عراق و یا سوریه اجتماع می‌کنند، پس از بازگشت به کشورهایشان دیدگاه‌های تروریستی نیز همراه آنها به کشورهایشان منتقل خواهد شد.

رییس جمهوری تأکید کرد: راه مقابله قطعی با خشونت و ترور کمک به یکدیگر، متحد شدن و شنیده شدن صدای واحد در برابر خشونت و ترور است و تهران و زاگرب می‌توانند در این زمینه‌ها و برای استقرار صلح در منطقه، اروپا و جهان با یکدیگر همفکری و همکاری کنند.

خانم پوسیچ، معاون اول نخست وزیر و وزیر امور خارجه کرواسی نیز در این دیدار خواهان گسترش همکاریهای تهران – زاگرب شد و گفت: سخنرانی شما در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ را از نزدیک گوش کردم. این سخنان که از طرف ملت ایران بیان کردید، امید فراوانی به ما داد.

وزیر امور خارجه کرواسی ادامه داد: ما از آن سخنرانی شما این نکته را دریافتیم که به دنبال شروع جدیدی هستید و این نوید شما برای شروع جدید برای افرادی که به دنبال صلح و ثبات بودند، امید فراوانی ایجاد کرد و قطعاً این شروع جدید در روابط شما با جهان تأثیرگذار بوده است.

معاون اول نخست وزیر کرواسی اظهار داشت: به رغم همه مشکلات و سختی‌ها، پیشرفت‌های مهمی در مذاکرات هسته‌ای حاصل شده است و هرکس که به صلح و ثبات در جهان علاقه مند است به حصول راه‌حل و توافق در مسأله هسته‌ای ایران امیدوار است.

وی با اشاره به برخی بی‌ثباتی‌ها در بعضی از کشورهای همسایه ایران، تصریح کرد: ما معتقدیم بدون ایران با ثبات، حل مشکلات منطقه به راحتی ممکن نیست، پس دستیابی به توافق با ایران در مسأله هسته‌ای بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

وزیر امور خارجه کرواسی تأکید کرد: لازم می‌دانم تحسین خود را از تلاش‌های جنابعالی و وزیر امور خارجه‌تان در راه دستیابی به راه‌حل مسأله هسته‌ای ابراز نمایم.