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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۲۲:۵۷

جام حذفی انگلیس؛

آرسنال به سختی از سد برایتون گذشت

آرسنال به سختی از سد برایتون گذشت

تیم فوتبال آرسنال در دور چهارم رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های انگلیس برابر برایتون به سختی پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دور چهارم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس یکشنبه شب تیم آرسنال در زمین تیم برایتون به میدان رفت و در پایان دیداری سخت و نفسگیر این تیم را با حساب 3 بر 2 شکست داد تا ره دور پنجم راه یابد.

تئو والکات(2)، مسوت اوزیل(24) و توماس روسیچکی(59) سه گل زردپوش آرسنال را به ثمر رساندند و برای برایتون هم کریس اوگرادی(50) و سام بالدوک(75) موفق به گلزنی شدند. دقایق پایانی این بازی بسیار مهیج پی گرفته شد تا جایی که آرسنال یک بار توسط الکسیس تیر دروازه حریف را به لرزه در آورد و در ضد حمله هم یک بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. در طرف دیگر داور به طرز مشکوکی در دو صحنه خطای پنالتی را برای برایتون اعلام نکرد.

یکشنبه شب یک بازی دیگر هم در این مرحله برگزار شد که طی آن استون ویلا 2 بر یک بورنموث را پشت سر گذاشت و به دور پنجم FA Cup رسید.

کد مطلب 2473832

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