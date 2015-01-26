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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۸:۵۷

شیخی:

۱۴پروژه عمرانی در خرمدره دهه فجر به بهره برداری می رسد

۱۴پروژه عمرانی در خرمدره دهه فجر به بهره برداری می رسد

زنجان- فرماندار شهرستان زنجان از افتتاح ۱۴ پروژه عمرانی، تولیدی و کشاورزی در ایام الله دهه فجر در شهرستان خرمدره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید شیخی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: برای افتتاح ۱۴ پروژه ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: افتتاح مرغداری گوشتی و واحد گوساله پروری با اعتباری بالغ بر۱۵ میلیارد ریال در شهرستان خرمدره در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می رسد.

فرماندار خرمدره گفت: آزمایشگاه نانو با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال توسط آموزش و پرورش شهرستان خرمدره و همچنین برق شهرک صنعتی، افتتاح هنرستان، تامین برق ۱۲۴ واحدی فرهنگیان و افتتاح چند راه روستایی که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

شیخی تاکید کرد: شهرستان خرمدره ظرفیتهای بالقوه ای در حوزه های مختلف دارد که باید از این ظرفیتها برای توسعه همه جانبه این شهرستان استفاده شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در ایام الله دهه فجر بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه توسط دستگاههای اجرایی در شهرستان خرمدره برگزار می شود و این ایام باید پر شکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود.

فرماندار شهرستات خرمدره افزود: باید دهه فجر برای نسل امروز به خوبی  بازگو شود تا آنها از رشادتها و آرمانهای ایثار گران و شهیدان بیشتر آشنا شده و راه آنها را ادامه بدهند.

کد مطلب 2473865

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