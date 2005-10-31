حضور گسترده در همه پرسي قانون اساسي نويد بخش صلح و امنيت براي مردم عراق است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين بيانيه كه امروز منتشر شد، آمده است : اين امر مي تواند منشا وحدت، همدلي وعزم راسخ ملت و نيروهاي مذهبي، سياسي اين كشور براي تاسيس كشوري آزاد و مستقل باشد.

در اين بيانيه همچنين حضور گسترده ملت عراق درهمه پرسي قانون اساسي كشورشان، نويد بخش آينده اي روشن و اطمينان بخش و همراه با صلح و امنيت در عراق دانسته شده است.

در بخش ديگري از اين بيانيه با اعلام حمايت كامل جمهوري اسلامي ايران از دو لت و ملت عراق در كسب اهداف و آرمانهايشان همه گروههاي سياسي و مذهبي اين كشور، به تلاشي سازنده براي تحقق كامل اين روند بويژه برگزاري انتخابات مجلس و تاسيس دولت منتخب و دائم فرا خوانده شده اند.

اين بيانيه در پايان برگزاري همه پرسي قانون اساسي عراق را واقعه اي بسيار مثبت دانسته و اظهار اميدواري كرده است اين فرآيند موجب برقراري صلح و امنيت براي مردم عراق شود.