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۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۴۹

گروه دوستي پارلماني ايران و عراق با صدور بيانيه اي تاكيد كرد:

حضور گسترده در همه پرسي قانون اساسي نويد بخش صلح و امنيت براي مردم عراق است

گروه دوستي پارلماني ايران و عراق در بيانيه اي راي قاطع مردم عراق به قانون اساسي اين كشور در همه پرسي اخير را گام بزرگي به سوي استقلال و آزادي و برقراري امنيت در عراق خواند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين بيانيه كه امروز منتشر شد، آمده است : اين امر مي تواند منشا وحدت، همدلي وعزم راسخ ملت و نيروهاي مذهبي، سياسي اين كشور براي تاسيس كشوري آزاد و مستقل باشد.

در اين بيانيه همچنين حضور گسترده ملت عراق درهمه پرسي قانون اساسي كشورشان، نويد بخش آينده اي روشن و اطمينان بخش و همراه با صلح و امنيت در عراق دانسته شده است.

در بخش ديگري از اين بيانيه با اعلام حمايت كامل جمهوري اسلامي ايران از دو لت و ملت عراق در كسب اهداف و آرمانهايشان همه گروههاي سياسي و مذهبي اين كشور، به تلاشي سازنده براي تحقق كامل اين روند بويژه برگزاري انتخابات مجلس و تاسيس دولت منتخب و دائم فرا خوانده شده اند.

اين بيانيه در پايان برگزاري همه پرسي قانون اساسي عراق را واقعه اي بسيار مثبت دانسته و اظهار اميدواري كرده است اين فرآيند موجب برقراري صلح و امنيت براي مردم عراق شود.

کد مطلب 247388

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