معاون اول رئیس جمهور وارد هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور در این سفر یك روزه از پروژه پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس بازديد و سپس در یك بازدید هوایی از جزئیات مربوط به پروژه پل در دست ساخت خلیج فارس مطلع خواهد شد.

همچنين عملیات اجرایی بخش نخست فاز سه طرح توسعه بندر شهید رجایی در سفر معاون اول رئیس جمهور به بندرعباس آغاز می‌شود و بازدید از منطقه آزاد قشم و شركت در جلسه رسیدگی به مشكلات این منطقه از دیگر برنامه های دكتر جهانگیری در این سفر خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه برنامه های این سفر، بیمارستان سوانح سوختگی بندرعباس را افتتاح می كند كه همزمان با آن مراكز MRI بندرلنگه و ميناب نيز مورد بهره برداري قرار می گيرند.

جهانگیری همچنین در بخش پایانی این سفر در جلسه شورای اداری استان هرمزگان شركت و به همراه مدیران استانی، مشكلات و مسائل هرمزگان را مورد بررسی قرار خواهد داد.