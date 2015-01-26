35 کشته در حملات هوایی ارتش پاکستان به پناهگاه طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ارتش پاکستان از کشته شدن 35 شبه‌ نظامی در حملات هوایی جنگنده های ارتش به پناهگاه طالبان در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان خبر داد.

ارتش پاکستان حملات خود را علیه شبه نظامیان با هدف پاکسازی اعضای تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبیله‌ ای هم مرز با افغانستان افزایش داده است.

حملات هوایی در منطقه «داتا خل» بخشی از عملیات ارتش پاکستان برای از میان بردن شبه‌ نظامیان است که از اواخر سال میلادی گذشته آغاز شده و در این مدت تاکنون دو هزار شبه‌ نظامی و 190 سرباز کشته شده اند.