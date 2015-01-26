فوتبالیستی که به تصویر علاقمند شد/ پایان فیلمبرداری «هدیه»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «هدیه» به کارگردانی امیراحمد انصاری روز گذشته یکشنبه پنجم بهمن ماه به پایان رسید. این فیلم ویدیویی بر اساس داستانی واقعی نوشته شده و تدوین آن بلافاصله پس از پایان فیلمبرداری توسط اشکان مهری آغاز شده است.

«هدیه» مضمونی انسانی دارد و در خلاصه داستان فیلم آمده است: دنیام شده آخرت یزید، میشه چشامو وا کنم و ببینم همه این اتفاق ها یه خواب بوده؟؟

این فیلم در تهران فیلمبرداری شده و علی انصاریان و ماه چهره خلیلی نقش های اصلی فیلم را ایفا می کنند.

رامین راستاد، قاسم زارع، رابعه مدنی، کیکاووس یاکیده، الناز حبیبی، شهروز ابراهیمی، ماریه ماشاالهی، سارا منجزی، حشمت آرمیده، علی اصغر طبسی، علی گلبهاران و منصور شهبازی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از تهیه کنندگان: علی انصاریان، مهدی مددکار، کارگردان: امیر احمد انصاری، نویسنده فیلمنامه: علی گلبهاران، مدیر فیلمبرداری: عبدالله عبدی نسب، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، طراح صحنه و لباس: آزاده قوام، صدابردار: منصور شهبازی، برنامه ریز: کتایون درخشان وزیری، منشی صحنه: آنیتا فیروز بخت، عکاس: حسن هندی با همکاری مهتاب ثروتی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، مدیر تولید: مهدی مددکار، مدیر تدارکات: سعید احمدی.