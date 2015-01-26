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۶ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۱۳

سوء استفاده طالبان از کودکان در عملیات های انتحاری

سوء استفاده طالبان از کودکان در عملیات های انتحاری

منابع امنیتی افغانستان اعلام کردند که گروه طالبان از کودکان برای انجام عملیات های انتحاری استفاده می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که یک دختر ده ساله که قرار بوده خود را در شهر لشکرگاه در استان هلمند افغانستان منفجر نماید، خود را به نیروهای امنیتی تسلیم نموده است.

بر اساس این گزارش، این دختر گفته است که یکی از فرماندهان طالبان، وی را از مقابل منزلش در جنوب افغانستان ربوده و مجبور کرده است تا کیف مدرسه خود را که مملو از مواد منفجره بوده، در بین نیروهای امنیتی منفجر کند.

پیش از این نیز، طالبان در موارد متعدد از کودکان برای انجام عملیات های انتحاری استفاده کرده بودند.

در یک ماه گذشته، این دومین مورد استفاده از کودکان برای عملیات های انتحاری است که توسط نیروهای امنیتی افغانستان کشف گردیده است.

 

 

کد مطلب 2473913

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