به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه برای سه رده‌ سنی کودک، نوجوان و بزرگ‌سال طراحی شده و زبان‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسه و عربی داستان‌های خود را آماده و ارسال کنند.

بر اساس این گزارش زبان‌آموزان علاقه‌مند به شرکت در این مسابقه می‌توانند در گروه سنی کودکان، داستانی با ۱۰۰ تا ۳۵۰ کلمه، در گروه سنی نوجوانان ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه و بزرگ‌سالان ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه را به یکی از زبان‌های یاد شده، نوشته و به همراه نام، نام خانوادگی، شماره زبان‌آموزی و مرکز آموزشی خود به پست الکترونیکی روابط عمومی کانون زبان به نشانی: ilipr@chmail.ir ارسال کنند.

این مسابقه از روز ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت و در پایان به بهترین آثار ارسالی از نظر محتوا، خلاقیت، ایده‌پردازی و ساختار ادبی به قید قرعه جوایزی اهدا می‌شود.